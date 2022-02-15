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    繼婦女被拐賣 江蘇男子被誘拐綁架到柬埔寨賣血

    中國江蘇一名男子去年6月被介紹到廣西工作，卻被綁架到柬埔寨強迫賣血，每45天就要被抽3大瓶血。血液示意圖，與本新聞事件無關。（路透）

    中國江蘇一名男子去年6月被介紹到廣西工作，卻被綁架到柬埔寨強迫賣血，每45天就要被抽3大瓶血。血液示意圖，與本新聞事件無關。（路透）

    2022/02/15 20:14

    〔中央社〕繼婦女遭拐賣引起關注後，中國江蘇一名男子去年6月被介紹到廣西工作，卻被綁架到柬埔寨強迫賣血，每45天就要被抽3大瓶血，直到日前才逃離住院。他並表示，同樣被綁架賣血者還有7人。

    星島日報報導形容，這名來自江蘇省、化名「李亞明」的31歲男子，日前被送往柬埔寨金邊的中柬第一醫院時，由於嚴重缺血，全身呈現極度浮腫狀態。且下肢失去知覺，小腿「硬得像石頭」，身上的針孔更密密麻麻「觸目驚心」。

    報導指出，李亞明表示，他的下肢失去知覺及發硬，「那是被（不法集團）電廢的」。

    根據報導，李亞明原本擔任保全工作，2021年6月受高薪吸引前往廣西壯族自治區工作。不料一抵達當地，就被持槍綁架到柬埔寨，被迫加入詐騙集團。

    根據報導，李亞明拒不加入詐騙集團後，就被多次轉賣、虐待，加上自己是孤兒，無人為他「湊錢贖身」，於是被轉而賣血，作為「供血工具」。

    報導說，李亞明因為是O型血「價值高」，每隔45天就被不法集團抽1次3大瓶血，且每次都被抽到僅能維持生命的血量為止。半年後，他才冒死逃出掌控，在柬埔寨的中國義工協助下被送醫救治。

    報導引述中柬第一醫院院長朱敏學說，李亞明在2月11日被送到醫院，在輸了8袋共2800cc的血後已度過危險期，正接受進一步治療。

    這項報導指出，今天中午11時前，中國駐柬埔寨大使館和當地警方已與李亞明通電話，指將進一步調查，並盡可能給予協助。而柬埔寨華人義工得知情況後，也紛紛提供援助。

    根據報導，李亞明透露，除他之外，同樣被強抽賣血的受害者還有7個人。

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