徐州8孩母證實遭拐賣 官方3度改口

中國江蘇省徐州市豐縣女子楊某俠（左），被丈夫董志民非法囚禁多年。（取自網路）

2022/02/12 05:30

稱婦遭囚虐生8子無關犯罪 引爆民怨

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國江蘇省徐州市豐縣一名精神障礙「八孩母親」遭囚虐事件，引起中國民眾強烈憤慨，官方共發布四次聲明，對事件梗概三度改口，一開始聲稱無關犯罪，是在巨大民怨下才展開調查，最後坦承事件涉及人口販賣，目前已拘留該女的丈夫、拐賣主嫌夫婦等三人。不過，由於此事在當地並非個案，且人口販賣風氣在中國盛行多年，曝光的案例僅冰山一角，民怨恐怕一時難以平息。

中國炸鍋 僅人口販賣冰山一角

農曆春節前夕，中國社群平台「抖音」一段影片披露徐州豐縣一名生下八名子女的女子楊某俠，被丈夫董志民用鐵鍊拴在屋內，她的牙齒全掉光且有精神障礙，處境極為悲涼。官方一開始出面「闢謠」，指董男和楊女為合法領證結婚，與人口販賣無關，而楊女之所以被軟禁，是因她具有攻擊傾向。然而，社會質疑，若楊女患精神疾病，應屬無結婚行為能力者，生病可能是婚後遭虐待、囚禁所致。

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囚虐事件 越調查越多疑點

對此，官方再發聲明否認傳聞，指楊女是流浪期間被董家收留，且因真實身分和籍貫不明，結婚時未如實核對。官方隨後第三度發表「初步調查」結果，指楊女來自雲南福貢，原名為「小花梅」，九○年代先嫁至雲南保山，離婚後返回娘家已出現精神問題，所以委由同村桑姓女子帶往江蘇就醫。當局尋獲桑女後表示，桑女是受託帶小花梅就醫及安排婚事，但小花梅走失，她未報警也未通知其家人。

然而，調查結果反而暴露更多疑點，包括桑女未報警，是否涉及人口販賣？以及中國當時嚴格執行一胎化政策，為何董男和楊女連生八子？亦有人質疑，八子中竟有七個男孩，是否有女嬰遭拋棄、販賣甚或殺害？官方說法一再改變，遭抨擊公然說謊、敷衍民意，終在十日承認，五十五歲董志民涉非法拘禁罪，而四十八歲桑女及丈夫、六十七歲時姓男子同涉拐賣婦女罪，三人均被刑事拘留，尚未正式拘捕。

大學教授諷刺 鸚鵡比人貴

自由亞洲電台指出，「八孩母親」一案再次凸顯中國人口販賣現象猖獗。中國作家謝致紅和賈魯生的調查報告中曾引述官方數據指出，光是在一九八六至八九年間，就有近五萬名女子被拐賣至徐州，最小僅十三歲，楊某俠僅是冰山一角。筆名「江淳」的南京獨立撰稿人表示，楊女一案恐怕會牽連出一連串國家機關人員；中國網友也高喊追查到底，「光解救一個人不夠」，並要求一併清查官員的不作為。

一般認為，一胎化下男女失衡，加上道德敗壞與官民勾結，導致中國販運人口事件層出不窮。中國刑事律師莫少平向英國廣播公司（BBC）中文網表示，誘拐女性進行販賣在中國存在已久，從未得到根治，因中國法律對賣方處罰較重，卻輕縱買方，兩者理應「同罪同罰」。中國政法大學刑法學教授羅翔更揶揄，在中國，買女子判三年以下有期徒刑、拘役或管制，買鸚鵡卻可判五年，「鸚鵡都比你貴啊」。

中國江蘇省徐州市豐縣女子楊某俠（左），被丈夫董志民（右）非法囚禁多年，牽扯出人口販賣醜事。（取自網路）

楊女被丈夫用鐵鍊拴在屋內，且牙齒全掉光，遭遇令外界深感同情。（取自網路）

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