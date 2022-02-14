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    情人節防疫兼「道德糾察」 柬埔寨禁青少年校園群聚

    2月14日西洋情人節到來，柬埔寨金邊市卻在這天禁止學生、青少年於學校等公共場所聚會。示意圖，與本文無關。（歐新社資料照）

    2月14日西洋情人節到來，柬埔寨金邊市卻在這天禁止學生、青少年於學校等公共場所聚會。示意圖，與本文無關。（歐新社資料照）

    2022/02/14 12:10

    〔即時新聞／綜合報導〕2月14日西洋情人節是不少年輕情侶特別嚮往的浪漫節日，然而，柬埔寨金邊市卻下令今日禁止學生在校園等公共場所群聚，稱此措施除了為防堵疫情，也是為保護柬埔寨民族的「良好傳統」，進而避免青少年發生婚前性行為。

    根據《高棉時報》報導，柬埔寨金邊市近日發出公告，明確禁止學生及青少年於西洋情人節當日，在學校、公共場所等進行任何形式的聚會，該市市長表示，此項禁令是為了防範武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，尤其是要防堵Omicron變異株在社區傳播。

    另一方面，當局還稱此措施也是為了保護「柬埔寨民族良好的尊嚴與傳統」，因在該國青少年族群間，西洋情人節慶祝活動通常伴隨著婚前性行為。

    報導提及，當局要求各相關單位配合調查、追蹤，並及時查處情人節所有違法行為，同時呼籲，所有老師、家長都須致力於教育學童「尊重高棉民族的美好傳統與文化」，避免青少年在情人節這天從事任何影響其尊嚴、親屬及社會的「不道德活動」。

    又據《高棉時報》先前報導，柬埔寨文化藝術部曾指出，214情人節在該國應是與「所愛之人」分享彼此尊嚴、誠摯、純潔之愛的日子，且所愛之人指的是家人、雙親、配偶、子孫等。

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