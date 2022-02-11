中國拐賣風氣釀成女性悲慘命運 他嘆改變現況對習近平而言太難

中國疑遭拐賣的女性受害者。（圖翻攝自微博）

2022/02/11 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國徐州近日發生的「八孩案」，引起大眾關注該國長期女性拐賣問題，對此日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫分享自己的見聞，並直言要杜絕拐賣，必須從改變人們的思想意識開始，但對滿腦子想著中華民族偉大復興的中國領導人習近平而言，實在太難了。

矢板明夫在臉書撰文表示，在中國，八孩案中的受害母親只是冰山一角，每年都有大量婦女和兒童被拐賣，他以前在中國農村採訪時也遇過被拐賣的婦女，多數選擇忍淚接受命運，他甚至還聽說，有電影劇組到中國西北部農村拍戲，結果當地村幹部直接指著兩位年輕女演員說，這兩個女孩子不錯，要不要賣給他們村。

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矢板明夫指出，中國的拐賣和其他地區的差異在於，犯下拐賣罪行的家人和村人，都不認為這是犯罪，當地政府也會配合封鎖消息，此外在不少農村，就連正常結婚的女性也會被當作傳宗接代的工具，活得沒有尊嚴。

之所以出現這種現象，矢板明夫說與中共欺下瞞上的統治手法有關，也和中華文化男尊女卑、不孝有三無後為大的思想脫不了關係，在這個國度，對女性不尊重的傳統，已經延續幾千年。

矢板明夫感嘆，要杜絕婦女兒童的拐賣事件，要從改變人們的思想意識開始，「但這件事，對滿腦子想著『中華民族偉大復興』的習近平來說，實在太難了。」

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