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    跨海指揮綁架男童 通緝犯返台被判5年徒刑

    陳昱全跨海唆使表弟綁架男童，士院依成年人共同故意對兒童犯擄人勒贖罪判陳5年徒刑。（資料照）

    陳昱全跨海唆使表弟綁架男童，士院依成年人共同故意對兒童犯擄人勒贖罪判陳5年徒刑。（資料照）

    2022/02/09 18:02

    〔記者溫于德／台北報導〕男子陳昱全犯下強盜等案遭判刑後潛逃中國，為籌措逃亡資金、清償債務，2006年間跨海唆使表弟綁架李姓男童，並向李母勒索6000萬元，最終拿不到贖款仍釋放男童。但陳男返台後否認參與犯案，未獲士林地院採信，依成年人共同故意對兒童犯擄人勒贖罪判刑5年；可上訴。

    據悉，陳男國中畢業，過去曾從事職棒簽賭組頭，因犯下強盜等案件遭判刑確定，卻未到案執行被通緝；他逃往中國期間認識李姓台商，為了籌措逃亡資金、清償債務，竟唆使表弟綁架台商兒子。

    判決指，2006年6月初，人在中國的陳男，用電話連繫要求表弟要求綁架男童，表弟也因缺錢答應犯案，並夥同3名友人於當月17日在新北市淡水區新興街強行擄走男童，再向男童母親勒索6000萬元；陳男得知綁架成功後，以「看好球賽」暗示表弟「看好肉票」。

    整起綁架最終因無法順利取得贖款，綁匪也得知被警方通緝，選擇作罷，並於新北市八里區八仙樂園附近釋放男童。

    表弟等4人落網後分別被判3年8月至3年10月不等徒刑。陳男則在2020年12月3日遭緝獲，但他否認參與綁架，反指表弟說謊；辯護人也說，表弟簽賭輸錢，因而懷恨在心，將綁架責任卸責給陳男。

    士院根據表弟等4名共犯證詞，與李母證述小孩被綁架與勒贖的過程相符，拒絕採信陳男，審酌陳男犯案時正值青壯，卻唆使表弟擄人勒贖，惡性重大外還否認犯行，但考量綁架期間善待男童並主動釋放，依成年人共同故意對兒童犯擄人勒贖罪判刑5年。

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