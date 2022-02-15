為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    算你有種！ 中國公安在星巴克店門口做這事 遭店員轟走

    中國一名公安近日在星巴克店門口吃飯遭驅趕，引發熱議。圖為事發的星巴克磁器口門市。（圖翻攝自微博）

    中國一名公安近日在星巴克店門口吃飯遭驅趕，引發熱議。圖為事發的星巴克磁器口門市。（圖翻攝自微博）

    2022/02/15 00:36

    〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶市一名公安近日在一間星巴克門市門口吃便當被店員驅趕，還遭嗆「會影響我們的品牌形象」。事後該公安越想越不爽，在網路上曝光此事，引發熱議，週一（14日）中國星巴克也做出回應，強調只是雙方溝通不良。

    綜合中媒報導，一名公安13日晚間在網路上以「重慶星巴克勸離在門口吃飯民警」為題發文控訴，表示當天自己與同事在磁器口古鎮值勤，遊客中心旁的星巴克門口用餐，沒想到店員看到吃到一半的他們後，要求一夥人「換個地方吃」，還說「你們這樣會影響我們的品牌形象」，讓發文的公安怒斥「令人作嘔！不知道什麼水平的公安能配得上這高大上的星巴克」。

    據悉，事發地點為星巴克磁器口門市，不滿店員的公安則來自沙坪壩區雙碑派出所。中國星巴克週一透過微博 表示，經核查發現，這件事發生在13日下午5點左右，「有四位民警來到門店，門店安排民警在戶外客區就餐。後因有其他顧客希望在戶外客區就餐，門店伙伴與當事民警在協調座位時因言語不妥引發溝通誤會，對此，我們致以歉意。」

    中國星巴克也強調，此事不存在網傳的「驅趕民警」、「投訴民警」等情況，「星巴克一直致力於扎根社區、服務社區，門店一直以來與所在地的警方溝通良好，得到警方的大力支持。星巴克一如既往地歡迎每一位顧客的光臨。」

    星巴克的回應沒有讓中國網友買單，「連個正式聲明都沒，這態度真敷衍」、「中國可以沒有星巴克但是不能沒有人民警察」、「請你們立刻書面道歉，辭退相關人員」、「為啥不安排其他顧客去別處用餐？人家民警都坐下了你再攆人？」、「垃圾洋品牌」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國星巴克被爆2門市用過期食材、偷改保存期限 官方點頭認了
    2021/12/14 11:20

    中國星巴克被爆2門市用過期食材、偷改保存期限 官方點頭認了
    星巴克被擊敗！中國門市數遭瑞幸咖啡超越
    2020/01/03 19:40

    星巴克被擊敗！中國門市數遭瑞幸咖啡超越

    春節體重直飆！燃脂神器 曝驚人成果
    我們懷念他！鄉民笑話諷刺「中國式邏輯」被推爆
    2019/10/19 20:27

    我們懷念他！鄉民笑話諷刺「中國式邏輯」被推爆
    網民圍攻、公安上門！他現身訴說中國恐怖經歷
    2019/06/22 23:19

    網民圍攻、公安上門！他現身訴說中國恐怖經歷

    讓自由免費送你到林口 亞昕住一晚吧
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播