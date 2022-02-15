算你有種！ 中國公安在星巴克店門口做這事 遭店員轟走

中國一名公安近日在星巴克店門口吃飯遭驅趕，引發熱議。圖為事發的星巴克磁器口門市。（圖翻攝自微博）

2022/02/15 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶市一名公安近日在一間星巴克門市門口吃便當被店員驅趕，還遭嗆「會影響我們的品牌形象」。事後該公安越想越不爽，在網路上曝光此事，引發熱議，週一（14日）中國星巴克也做出回應，強調只是雙方溝通不良。

綜合中媒報導，一名公安13日晚間在網路上以「重慶星巴克勸離在門口吃飯民警」為題發文控訴，表示當天自己與同事在磁器口古鎮值勤，遊客中心旁的星巴克門口用餐，沒想到店員看到吃到一半的他們後，要求一夥人「換個地方吃」，還說「你們這樣會影響我們的品牌形象」，讓發文的公安怒斥「令人作嘔！不知道什麼水平的公安能配得上這高大上的星巴克」。

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據悉，事發地點為星巴克磁器口門市，不滿店員的公安則來自沙坪壩區雙碑派出所。中國星巴克週一透過微博 表示，經核查發現，這件事發生在13日下午5點左右，「有四位民警來到門店，門店安排民警在戶外客區就餐。後因有其他顧客希望在戶外客區就餐，門店伙伴與當事民警在協調座位時因言語不妥引發溝通誤會，對此，我們致以歉意。」

中國星巴克也強調，此事不存在網傳的「驅趕民警」、「投訴民警」等情況，「星巴克一直致力於扎根社區、服務社區，門店一直以來與所在地的警方溝通良好，得到警方的大力支持。星巴克一如既往地歡迎每一位顧客的光臨。」

星巴克的回應沒有讓中國網友買單，「連個正式聲明都沒，這態度真敷衍」、「中國可以沒有星巴克但是不能沒有人民警察」、「請你們立刻書面道歉，辭退相關人員」、「為啥不安排其他顧客去別處用餐？人家民警都坐下了你再攆人？」、「垃圾洋品牌」。

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