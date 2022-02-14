預見谷愛凌「背棄」中國？ 胡錫進喊話：別說她「為國爭光」

「棄美轉中」的中美混血滑雪好手谷愛凌，近期成為中國人氣王。（路透）

2022/02/14 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu），日前替中國隊在自由式滑雪大跳台項目奪金後，一夕間成為中國寵兒，一舉一動備受關注。不過谷愛凌始終未明確自己的國籍爭議，看在小粉紅眼理也是「隱憂」，中共喉舌《環球時報》前總編輯胡錫進近日就跳出來「糾正」，要大家別再說谷愛凌是「為國爭光」，應該只能說是「為中國隊爭光」。

谷愛凌近期在中國話題不斷，除了亮眼外表，不少人也將她拿來和這次北京冬奧同樣「棄美轉中」的花式滑冰小將朱易（Beverly Zhu）相提並論，只不過前者日前風光摘金，後者表現不佳無緣獎牌，被中國網友霸凌，外界紛紛直言小粉紅們與部分中國媒體雙標表現太嚴重。

請繼續往下閱讀...

可即便谷愛凌備受追捧，不少中網友還是對她始終未明確回答的國籍爭議感到有疑慮，有人更質疑谷愛凌未有效放棄美國國籍就以中國國籍參賽，既不符中國法律，也有違奧運規定。

對此，胡錫進透過微博發文表示，「輿論對她的宣傳要適度，應侷限在體育成功和奧運精神範圍內，不要往愛國主義方向靠，像『為國爭光』這樣的說法宜少用，代之以『為中國隊爭光』更加妥當。」

他還說，「谷愛凌剛滿18歲，至少今後幾年，她的生活基地大概率要在美國，她未來怎麼確定自己的國籍歸屬，在自己的人設中如何展現國家認同，都有不確定性。中國輿論對她的宣傳要預留一個模糊地帶，防止未來被動」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法