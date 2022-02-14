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    中國：駐烏克蘭使館正常工作 各方勿渲染危機

    中國外交部發言人汪文斌今天表示，中國駐烏克蘭使領館目前仍正常工作。中方並呼籲各方保持理性。（法新社檔案照）

    中國外交部發言人汪文斌今天表示，中國駐烏克蘭使領館目前仍正常工作。中方並呼籲各方保持理性。（法新社檔案照）

    2022/02/14 17:05

    〔中央社〕俄烏局勢緊張之際，中國外交部發言人汪文斌今天表示，中國駐烏克蘭使領館目前仍正常工作。中方並呼籲各方保持理性，不做刺激局勢緊張、炒作渲染危機的事情。

    澎湃新聞報導，汪文斌下午在中國外交部例行記者會上，回應中方是否會像美國從駐烏克蘭大使館撤離工作人員時表示，中方密切關注烏克蘭局勢發展，中國駐烏克蘭使領館目前正常工作，並已發布領事提醒，指導當地中國公民和機構密切關注局勢變化，增強安全防範意識。

    在被問到中方立場時，汪文斌說，解決烏克蘭問題還是要回到「新明斯克協議」上，這是得到聯合國安理會核可、各方公認的基礎性政治文件。各方應當透過對話和談判，推動烏克蘭危機及相關問題的全面解決。

    他並表示，中方呼籲各方保持理性，不做刺激局勢緊張、炒作渲染危機的事情。

    「新明斯克協議」是指2015年由烏克蘭和俄羅斯雙方代表簽訂的明斯克協議，主要包括烏克蘭東部頓巴斯衝突地區停火、撤軍等安排，並要求烏克蘭憲法改革，以及頓巴斯地方選舉和自治等大量法律和政治「指導性意見」。

    英國廣播公司（BBC）中文網報導指出，這份協議並未得到全面有效的履行。衝突有關方面互相指責對方違反協議，特別是停火、撤軍、政治改革等重大問題。

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