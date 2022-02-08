日經︰中趁俄烏開戰犯台 機率不高

美國白宮國安顧問蘇利文六日警告，一旦俄羅斯對烏克蘭開戰，若中國被視為挺俄，也難逃美國制裁。（路透檔案照）

2022/02/08 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭和俄羅斯的戰事如箭在弦，美國白宮國家安全顧問蘇利文六日指出，俄軍「隨時」可能侵烏，勢必造成重大傷亡；他也警告，若中國支持俄國行動，也無法避開美國制裁。分析進一步指出，外界憂心中國可能趁烏俄之亂攻打台灣，但烏俄和台海的作戰方式不同，不應低估美國兩面協防的能力。

蘇利文六日數次受訪皆談及烏俄衝突，包括在「福斯週日新聞」中指出，俄國「隨時」都可能對烏國採取軍事行動；接著又在美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」中表示，俄國可能併吞烏東的頓內茨、發動網路攻擊或全面入侵，且不排除「明日或數週內」行動，「烏國可能出現重大傷亡，但美方的準備會讓俄國付出戰略代價。」

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蘇利文亦在美國廣播公司（ABC）節目「本週」中表示，華盛頓已警告莫斯科，若俄軍越界，將付出嚴重的經濟代價；而北京若被視為支持莫斯科，也將一併付出代價。他強調，北京很清楚，一旦俄國遭美方經濟制裁，中國沒有能力補償其損失。

蘇利文還指出，美方願意就俄國總統普廷對北大西洋公約組織（NATO）行動的擔憂進行談判，包括軍演透明度，但基本的安全原則不在談判範圍內，例如拒絕烏國加入北約。總統拜登同日被問及普廷是否在等待特定條件以降溫局勢時，更直言「我想是他得不到的東西」，暗指莫斯科向美歐提出的北約停止東擴等安全保障條件。

歐美各國領袖仍試圖透過外交管道緩和情勢。德國總理蕭茲七日將赴美會見拜登，法國總統馬克宏同日也將與普廷晤談，翌日再與烏國總統澤倫斯基會晤。

鑑於三因素 「不應低估美兩面協防能力」

外界憂心烏俄衝突可能是中國犯台的契機，但「日經亞洲評論」七日分析，鑑於三項因素，此事機率不高。首先，美國軍事戰略分析師魯瓦克（Edward Luttwak）認為，在烏俄衝突方面，美軍須派出步兵部隊和反坦克裝備協防烏國，海軍則由大西洋艦隊支援。但在台海，美軍須調派航空母艦、潛艦和轟炸機等，「兩地的軍援需求相當不一樣。」即使烏俄戰爭爆發，美軍回應台海衝突的能力也不會被大幅削弱。

其次，即使美國未能阻止俄國侵烏，也將強化美方護台決心，因為台灣對於美國安全和經濟的重要性要大得多，拜登無法放任中國拿下台灣。第三點是，鑑於中共第二十次全國代表大會（二十大）將在今秋登場，北京不樂見俄國此時侵烏，導致中國與美歐關係更緊張。況且，中俄相互競逐中亞影響力，關係也不如表面和諧，北京不必然支持莫斯科的侵略野心。

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