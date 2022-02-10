3歲童玩耍不慎跌進油鍋 重度燙傷面積65％失去右耳

中國重慶有名男童，在3歲時因不慎跌入油鍋，不僅讓他多處重度燙傷，甚至還失去右耳。（圖擷自猛獁新聞）

2022/02/10 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶一名男童「小宇」3歲時因不慎跌入油鍋，不僅讓他多處重度燙傷，甚至還失去右耳，雖然經搶救後撿回一命，但據指他身上仍有重度增生性疤痕必須接受定期治療，否則將影響關節活動及發育。

中媒消息指出，2017年3月間，當時3歲的小宇其鄰居家舉辦壽宴，但他在與其他幼童追逐打鬧，不慎跌入被臨時放置在流理台旁的油鍋，小宇因此在熱油裡劇痛呻吟，嚇傻其他人，後來是小宇的伯母上前將他拉出後，才將他送往醫院。

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報導指出，當時小宇的父母在外地打工，在聽到小宇出事後兩人心急如焚的返鄉，小宇母親項友瓊表示，當她趕回看到小宇時，發現小宇就像一頭剝了皮的羊羔，燒傷的地方一直往外流膿，悽慘的樣貌讓她格外自責，要是不外出打工或許就不會發生這樣的事情。據指小宇當時燒傷面積達到65%，呼吸一度衰竭，醫生也多次發布病危通知。

不過在持續救治下，最終小宇還是撿回一命。項友瓊回憶，小宇醒來的第一句話，就是喊「媽媽，別走。」因為兩人長年在外打工，只有過年時會短暫地回家看看小宇。在小宇被燒傷後，他們一家前後已花費人民幣100多萬元（約新台幣437萬元），雖然目前小宇已脫離危險，但後續的康復治療費用依舊是一筆巨款，由於其重度增生性疤痕目前處於初級階段，若不持續接受定期治療，日後將影響他的關節活動甚至發育。

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