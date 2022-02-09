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    晶片持續短缺 德汽車協會：加強電動車基建才能保地位

    汽車晶片短缺恐影響至2023年，德國汽車工業協會（VDA）今（9）日指出，德國必須專注於現有的氣候目標，並加碼投資開發電動車所需的基礎建設，才有可能與包括中國在內的競爭對手抗衡，保持龍頭地位。圖為德國二手車停車場。（路透）

    汽車晶片短缺恐影響至2023年，德國汽車工業協會（VDA）今（9）日指出，德國必須專注於現有的氣候目標，並加碼投資開發電動車所需的基礎建設，才有可能與包括中國在內的競爭對手抗衡，保持龍頭地位。圖為德國二手車停車場。（路透）

    2022/02/09 22:45

    〔即時新聞／綜合報導〕汽車晶片短缺恐影響至2023年，德國汽車工業協會（VDA）今（9）日指出，德國必須專注於現有的氣候目標，並加碼投資開發電動車所需的基礎建設，才有可能與包括中國在內的競爭對手抗衡，保持龍頭地位。

    《路透》報導，德國汽車工業協會總裁繆勒（Hildegard Mueller）今（9）日在記者會上指出，德國必須專注於現有的已非常具有野心的氣候目標，而非繼續追逐更多，且轉型成電動車需要更多的投資才能達成。

    繆勒說：「我們不需要越來越多的目標，現在的就已經很具野心了。全面轉型成電動車需要更快的速度和更確實的政策措施，我們作為一個（汽車）產業，也可以在部分領域更加把勁。」

    繆勒也強調，為越來越成熟的電動車市場挹注更多基礎設施，包括5G網路、充電站等，對德國保持在汽車產業界的龍頭地位而言，是至關重要的。

    此外，德國汽車管理研究中心（CAM）在今年度的評估報告中，將德國福斯、賓士、BMW及美國特斯拉列為最有創新科技實力的前幾大汽車公司，但也有3間中國公司首次擠進前10名，分別為長城、比亞迪和吉利。

    繆勒也坦承，全球汽車晶片短缺的影響恐怕將持續至2023年，不過有望在今年下半年度稍微緩解，她說：「歐洲不可能在晶片供應上自給自足，所以最重要的是鞏固現有的供應鏈，並在投資層面戰略性佈局，才能在未來面臨短缺狀況時，更有談判的立場。」

    據悉，VDA預估今年全球汽車市場將有4%成長；其中歐洲因後疫情經濟復甦較中國、美國來的緩慢，預計只有5%成長；而德國國內預計將有7%成長至280萬輛。

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