激進猶太領袖超大膽 竟假扮穆斯林混進伊斯蘭聖地偷拜

引發爭議的阿克薩清真寺豎立於聖殿山頂，是伊斯蘭教第3大聖地，同時也是該宗教信仰的重要歷史遺跡，然而由於該地區存在領土爭議，同樣也是多宗教的共同聖地而高度敏感，阿克薩清真寺附近經常爆發以阿衝突，不時便會發生流血事件。（美聯社檔案照）

2022/02/09 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕猶太人與穆斯林之間存在極深的歷史糾葛，相互憎恨、仇視彼此的狀況時有所聞，有英媒報導，某些信奉極端主義的猶太人竟長期打扮成穆斯林，就為了閃過禁令，進入伊斯蘭教聖地進行禮拜。

英國廣播公司（BBC）長期追蹤一名猶太裔以色列活動家莫里斯（Raphael Morris），後者帶領一個名為「重返山頂」（Returning to the Mount）的激進組織，成員們長期裝扮成穆斯林，目的在進入伊斯蘭教聖地「阿克薩清真寺」（Al-Aqsa Mosque）進行膜拜。

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引發爭議的阿克薩清真寺豎立於聖殿山頂，是伊斯蘭教第3大聖地，同時也是該宗教信仰的重要歷史遺跡，然而由於該地區存在領土爭議，同樣也是多宗教的共同聖地而高度敏感，阿克薩清真寺附近經常爆發以阿衝突，不時便會發生流血事件。

為了避免衝突，自1967年以色列占領東耶路撒冷後，一個關於阿克薩清真寺的微妙規定就此立下，非穆斯林可以進入阿克薩清真寺內部參觀，但不得在該處祈禱。

然而這項規定看在部分激進猶太族群眼中卻相當不是滋味，因為在他們的觀點裡，聖殿山頂本就屬於猶太教的聖地，而阿克薩清真寺佔據了山頂的位置，在上述規定下，這些猶太人因此不得前往該處膜拜，讓他們自認權利受到剝奪。

因應此矛盾狀況，這些猶太人組成「重返山頂」激進組織，長期以打扮成穆斯林的和平手段，規避禁令進入阿克薩清真寺膜拜，滿足信仰上的需求。

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