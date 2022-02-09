為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    激進猶太領袖超大膽 竟假扮穆斯林混進伊斯蘭聖地偷拜

    引發爭議的阿克薩清真寺豎立於聖殿山頂，是伊斯蘭教第3大聖地，同時也是該宗教信仰的重要歷史遺跡，然而由於該地區存在領土爭議，同樣也是多宗教的共同聖地而高度敏感，阿克薩清真寺附近經常爆發以阿衝突，不時便會發生流血事件。（美聯社檔案照）

    引發爭議的阿克薩清真寺豎立於聖殿山頂，是伊斯蘭教第3大聖地，同時也是該宗教信仰的重要歷史遺跡，然而由於該地區存在領土爭議，同樣也是多宗教的共同聖地而高度敏感，阿克薩清真寺附近經常爆發以阿衝突，不時便會發生流血事件。（美聯社檔案照）

    2022/02/09 16:23

    〔即時新聞／綜合報導〕猶太人與穆斯林之間存在極深的歷史糾葛，相互憎恨、仇視彼此的狀況時有所聞，有英媒報導，某些信奉極端主義的猶太人竟長期打扮成穆斯林，就為了閃過禁令，進入伊斯蘭教聖地進行禮拜。

    英國廣播公司（BBC）長期追蹤一名猶太裔以色列活動家莫里斯（Raphael Morris），後者帶領一個名為「重返山頂」（Returning to the Mount）的激進組織，成員們長期裝扮成穆斯林，目的在進入伊斯蘭教聖地「阿克薩清真寺」（Al-Aqsa Mosque）進行膜拜。

    引發爭議的阿克薩清真寺豎立於聖殿山頂，是伊斯蘭教第3大聖地，同時也是該宗教信仰的重要歷史遺跡，然而由於該地區存在領土爭議，同樣也是多宗教的共同聖地而高度敏感，阿克薩清真寺附近經常爆發以阿衝突，不時便會發生流血事件。

    為了避免衝突，自1967年以色列占領東耶路撒冷後，一個關於阿克薩清真寺的微妙規定就此立下，非穆斯林可以進入阿克薩清真寺內部參觀，但不得在該處祈禱。

    然而這項規定看在部分激進猶太族群眼中卻相當不是滋味，因為在他們的觀點裡，聖殿山頂本就屬於猶太教的聖地，而阿克薩清真寺佔據了山頂的位置，在上述規定下，這些猶太人因此不得前往該處膜拜，讓他們自認權利受到剝奪。

    因應此矛盾狀況，這些猶太人組成「重返山頂」激進組織，長期以打扮成穆斯林的和平手段，規避禁令進入阿克薩清真寺膜拜，滿足信仰上的需求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「猶太社區中心」開幕 賴清德：借鏡以國精神保障兩岸和平
    2021/12/29 17:59

    「猶太社區中心」開幕 賴清德：借鏡以國精神保障兩岸和平
    逾110萬猶太人受害 以色列法院擬禁售納粹「刺青工具」
    2021/11/04 23:21

    逾110萬猶太人受害 以色列法院擬禁售納粹「刺青工具」

    男星出食譜書 被網批：出寫真集才對
    台灣戮力研發國產疫苗 陳良基：對的事情絕不可放棄
    2021/07/03 09:37

    台灣戮力研發國產疫苗 陳良基：對的事情絕不可放棄
    法操》《大審判家》：人們不該向暴政投降
    2020/10/18 14:15

    法操》《大審判家》：人們不該向暴政投降

    自由免費送你加菜金 海霸王相關企業飯店隨你選
    以色列駐約旦使館傳槍響 2死1傷
    2017/07/25 06:00

    以色列駐約旦使館傳槍響 2死1傷
    國際今日熱門

    LTN民調 投票去>>

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播