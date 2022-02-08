宗教服裝爭議發酵 印度校園暴力一觸即發

印度新德里群眾8日示威高喊口號，抗議卡納塔卡省（Karnataka）針對穆斯林女生戴頭巾進校園的禁令。（法新社）

2022/02/08 21:41

〔中央社〕學生是否可穿宗教服飾上學，在印度南部持續發酵。在數名穆斯林女學生堅持戴傳統頭巾上學之際，信奉印度教的學生也披上僧人披肩，雙方互相叫陣，氣氛緊繃。

今年年初，印度南部卡納塔卡省（Karnataka）一所高中數名女學生要求戴頭巾上學，遭校方拒絕，稱學生都應遵守制服政策。這些女學生就開始在校門口持牌抗議，戴頭巾上學的運動逐漸擴大到其他高中和大學。

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一所大學昨天准許女學生戴頭巾進學校，激起信奉印度教的學生不滿，披起橘色的僧人披肩反制，雙方劍拔弩張。

根據印度News18電視台今天的畫面，緊繃氣氛已經加劇，戴頭巾、穿黑袍的女學生在校園裏示威，周邊則圍繞著一群披著印度教披肩的男學生打對台，高喊反對口號，雙方有推擠，警方則費力分開兩方陣營。

一名穆斯林女學生在電視台訪問中說，她從小就戴頭巾，「對我們而言，頭巾不只是一塊布那麼簡單，它有信仰上的意義」。

有印度教男學生爬上旗竿，把披肩掛在旗竿頂部。一名學生說：「學校並非宗教場合，如果穆斯林學生硬要戴頭巾，那我就要穿披肩。」

在另一所高中，校方同時禁止兩派學生進入校園，導致雙方都坐在校門口抗議。結果有不明民眾朝他們投擲石塊，至少兩名學生受傷。目前不清楚襲擊者的目標是哪一派的學生。

為免事態失控，卡納塔卡省部分學校已經停課，首席部長彭麥（Basavaraj Bommai）呼籲各方冷靜，留給學生安心的讀書環境，至於服飾之爭，最高法院正在審理，外界應靜候裁決。

印度憲法賦予民眾宗教自由，但也規定，各省可在公共秩序、道德及衛生等考量下，限制宗教自由的權力。

外界對爭議有不同的見解，一派認為校服可促進歸屬感、避免學生因宗教、種姓或家庭經濟能力而分裂，若各穿各的只會製造隔閡；另一派則引述印度穆斯林個人法，強調穆斯林女性戴頭巾的權利應獲保障。

印度宗教多元，不同宗教之間的信徒時有碰撞。卡納塔卡省約有83%居民是印度教徒、12%是穆斯林。頭巾之爭在印度每隔一段時間就會發生，有觀察人士認為是有人在背後炒作，以取得政治利益。

印度一所大學校院的穆斯林女學生4日戴上頭巾齊聚在學校入口與校長爭論能否戴傳統頭巾進教室。（美聯社）

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