馬克宏言論惹毛穆斯林 印尼總統怒：恐怖主義與任何宗教無關！

印尼總統佐科威今天譴責法國總統馬克宏針對伊斯蘭教的言論，強調恐怖主義不應與宗教聯想在一起。（路透）

2020/10/31 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕法國一名歷史教師因在在課堂展示伊斯蘭先知穆罕默德的諷刺漫畫後，本月16日在巴黎遭斬首，法總統馬克宏（Emmanuel Macron）發表了對伊斯蘭教的爭議言論，惹怒穆斯林世界。對此，印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天（31日）譴責馬克宏汙衊伊斯蘭教，指這樣的言論自由必須立即停止。

綜合外媒報導，法國歷史教師帕蒂（Samuel Paty）12日在課堂上向學童展示了有關伊斯蘭先知穆罕默德的諷刺漫畫，引起伊斯蘭極端主義分子不滿，16日將帕蒂殘忍斬首。事後馬克宏以「分離主義份子」譴責了穆斯林，更形容伊斯蘭教為「讓世界處於危機的宗教」，點燃伊斯蘭世界怒火。

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印尼外交部30日發聲明怒斥馬克宏汙衊伊斯蘭教，總統佐科威今天也與副總統安明（Ma’ruf Amin）、伊斯蘭學者理事會（MUI）、印尼兩大伊斯蘭組織伊斯蘭教士聯合會（Nahdlatul Ulama，NU）及穆罕默迪亞協會（Muhammadiyah）等宗教領袖討論此議題。

據印尼總統府釋出的聲明稿，佐科威先對帕蒂遭斬首事件以及29日發生在尼斯（Nice）的恐攻表示譴責，接著斥責馬克宏的言論嚴重傷害穆斯林，批其在全球應當團結對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情之際，試圖分裂不同宗教信仰的人。

佐科威表示，舉凡類似這樣傷害宗教光榮、神聖性、價值以及象徵的行為，不能用所謂言論自由來合理化，要求「立即停止」。他也強調，任何認為恐怖主義與宗教有關的思維都是極大錯誤，「恐怖主義是恐怖主義、恐怖分子是恐怖分子，恐怖主義與任何宗教都無關！」

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