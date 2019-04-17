穿著背心短褲比賽 伊朗首位女拳手打贏了卻遭政府通緝

2019-04-17 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗史上首位角逐國際賽事的女拳擊手卡蒂姆（Sadaf Khadem）今（17）日得知被伊朗政府通緝，緊急取消回國班機。

據《BBC》報導，來自伊朗的女拳擊手卡蒂姆（Sadaf Khadem）在週六的業餘比賽中擊敗了法籍女拳擊手肖文（Anne Chauvin），原本計畫本週與法籍伊裔教練一道返回德黑蘭。但她卻在巴黎戴高樂機場得知自己已被伊朗政府通緝，罪名是在比賽中穿著背心和短褲，違反了伊朗針對女性的服裝禁令。

卡蒂姆在比賽中穿著綠色背心、紅色短褲，搭配著白色腰帶，皆為伊朗的國旗顏色，她原本滿心期待能夠在回國時受到英雄般的熱烈歡迎，卻遭到通緝。

對此，伊朗拳擊協會表示，他們並沒有舉辦任何女性的業餘賽，也不為個別拳擊手的行為負責，但他們也強調，女運動員應遵循伊朗的穆斯林頭巾律法，即9歲以上女性於公開場所必須以頭巾遮蓋住頭髮、肩頸、手臂和腿，否則將被處以10天至2個月的徒刑及罰鍰。

卡蒂姆向法國《隊報》（L'Equipe）表示：「我參加的是位於法國的合法比賽，但當我穿著短褲、背心出賽，雖然以全世界的眼光來看沒有什麼問題，我仍然觸犯了伊朗的律法。我沒有戴頭巾，我的教練還是個男人，這看在部分人眼裡非常嚴重。」

伊朗駐法國大使館的發言人向《路透》表示，針對卡蒂姆是否遭到通緝，以及她取消回國班機的決定，不方便多做回應。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/