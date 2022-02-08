中國新增105例確診 廣西疫情持續升溫單日增64本土病例
2022/02/08 10:19
〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在廣西重燃，7日新增確診105例，其中本土病例65例，分布在廣西64例，天津1例，當局急令人口約400萬人的百色市採取全員居家隔離管控措施，轄下的德保縣更執行「不進不出」的嚴格封城措施。
綜合中媒報導，2月7日中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例105例，其中境外輸入病例40例（廣東18例，上海15例，四川3例，北京1例，天津1例，河南1例，廣西1例），含10例由無症狀感染者轉為確診病例（廣東5例，四川3例，北京1例，河南1例）；本土病例65例（廣西64例，均在百色市；天津1例，在河北區），含4例由無症狀感染者轉為確診病例（均在廣西）。
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廣西百色市爆發大規模疫情，當局急令7日0時起，對全市採取全員居家隔離管控措施，居家隔離期間，學校和各類培訓機構全部停課、公共交通停運。除保供應的超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業。
截至2月7日24時，中國現有確診病例1473例（重症病例5例），累計總確診數10萬6524例、4636人不治。
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