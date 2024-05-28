澤倫斯基訪比利時 成功爭取30架F-16戰機

澤倫斯基（左）28日與比國總理德克魯簽署烏比安全協議。（法新社）

2024/05/28 18:45

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰爭爆發2年多來，烏克蘭和俄羅斯皆面臨武器短缺問題，可能左右戰況發展。為此，烏國總統澤倫斯基28日訪問比利時，成功爭取比國承諾在2028年前交付30架F-16戰機。

《法新社》報導，澤倫斯基28日到訪比利時，與比國總理德克魯（Alexander De Croo）簽署雙邊安全和長期支援協議。先前曾承諾向基輔提供F-16戰機的比國，這次明確表示會在2028年前交付30架。

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澤倫斯基隨後表示，首架預計「今年抵達」，但比國外交部長拉碧（Hadja Lahbib）態度較保留，稱希望從今年年底開始交付。澤倫斯基此行也參觀比國空軍基地，並與協助訓練烏軍飛官駕駛F-16的教官會晤。

此外，烏比協議還包括比國今年向烏提供至少9.77億歐元（約347億台幣）軍援，並承諾在10年內持續提供支持。比國當局表示，自烏俄開戰以來，比國已向烏國提供12億歐元（約426億台幣）的軍事支持。

同日，荷蘭國防部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）也表示，將向烏國交付部分愛國者防空飛彈系統，並正與其他國家談判取得零件和彈藥，以在短期內組裝至少一套完整的系統，好交給基輔。

澤倫斯基則說，烏軍還迫切需要7套愛國者系統，以阻止俄軍用破壞性極強的滑翔炸彈襲擊電網、民生區域和軍事目標，造成大面積毀損。

一天前，澤倫斯基也在馬德里和西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）簽署安全協議，獲得西國承諾今年提供10億歐元（約355億台幣）的軍援，並在2027年前撥款50億歐元（約1775億台幣），包括增援防空飛彈，以應對俄國每月向烏發射的近3000枚飛彈，以及豹式坦克和火砲彈藥等。

結束比國行程後，澤倫斯基28日稍晚轉往葡萄牙訪問。他原定本月稍早出訪，但在俄軍重新對哈爾科夫地區發動攻擊後，延後所有出訪行程。

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