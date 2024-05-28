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烏克蘭使用西方武器攻打俄國本土有譜？西方盟國看似已鬆口

出訪比利時的烏克蘭總統澤倫斯基（左）28日在與比國總理德克魯（右）會晤後的聯合記者會上回答記者的提問。（美聯社）

出訪比利時的烏克蘭總統澤倫斯基（左）28日在與比國總理德克魯（右）會晤後的聯合記者會上回答記者的提問。（美聯社）

2024/05/28 20:05

〔編譯張沛元／綜合報導〕歐洲聯盟（EU）與北大西洋公約組織（NATO）高層28日不約而同暗示，願就烏克蘭使用西方提供的武器攻打俄羅斯本土一事放行；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）也再次呼籲西方盟國對此開綠燈。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在1場討論援烏的歐盟國防部長會議上表示，根據戰爭法，此舉（指烏克蘭攻打俄國境內目標）是完全有可能的，而且並無牴觸……「我可以報復或反擊從自家領土攻打我（的敵人）…你必須在有升高局勢之虞與烏克蘭人的防禦需求之間，求取平衡」。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也在歐盟會議上說，烏克蘭使用西方挺烏聯盟提供的武器攻打俄國境內目標，不會讓北約及其成員國捲入俄烏戰爭。

烏國一直要求西方挺烏盟國同意其使用西方提供的長程武器攻打俄國境內目標，但美國與德國等主要挺烏國始終不願放行，擔心此舉恐使之更進一步與莫斯科當局直接對上。

刻正出訪比利時的澤倫斯基28日再次呼籲西方盟國允許烏克蘭以其所提供的武器攻擊俄羅斯本土，此外也再度對美國總統拜登喊話，希望拜登出席下月在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會，以便讓該會議圓滿成功。

澤倫斯基還說，俄羅斯總統普廷很怕和平峰會，以及會企圖搞破壞……，拜登缺席形同是對普廷起立鼓掌致敬。俄羅斯並不會派員參加上述和平峰會。

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