疫情燒不停！日本新增6萬8039例確診 死亡數本月第3度破百

日本7日新增6萬8039例確診病例。示意圖。（美聯社）

2022/02/08 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒；據最新統計，日本7日新增6萬8039例確診病例，為1月31日之後單日新增病例首度降回7萬例以下區間，新增死亡病例數則為113例。

根據《NHK》報導，日本7日統計，全國累計新增6萬8039例確診，另增113例死亡，死亡病例數部分為本波疫情中的次高紀錄，僅次於2月5日的117例，為本月以來單日新增死亡數第3度破百。

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各地疫情中，以東京都佔新增病例多數，新增1萬2211例，大阪府以新增8308例居次。截至最新，日本全境累計確診病例達338萬4116例，累計死亡病例達1萬9470例。

又據《NHK》報導，東京都近一週平均單日新增病例數為1萬8193.9例，為前一週的1.2倍；截至7日，東京都武漢肺炎病床使用率已經達到55.6%。

基於Omicron變異株特性，東京都內若疫情狀況達到「重症患者病床使用率達到30至40%」、「住院患者需供氧者達到30至40%」以及「7日平均單日新增確診病例數達2萬4000例」，將申請發布緊急事態宣言。

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