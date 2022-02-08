為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    專家稱月底恐日增逾13萬例 南韓放棄監測低風險患者

    南韓武漢肺炎疫情近期不斷升溫，專家預估到月底恐日增確診逾13萬例。（彭博）

    南韓武漢肺炎疫情近期不斷升溫，專家預估到月底恐日增確診逾13萬例。（彭博）

    2022/02/08 08:41

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期不斷升溫，專家預估到月底恐日增確診逾13萬例，南韓中央防疫對策本部本部長鄭銀敬稱，由於無法持續對大量患者進行追蹤，將先停止GPS監控，專注在針對高風險患者的隔離和治療上，50歲以下的低風險患者則需自行監測健康情形。

    《韓聯社》報導，南韓疫情確診案例不斷飆升，在連續3天單日確診超過3.5萬例後，疾病管理廳長鄭銀敬7日在例行記者會指出，根據疾病管理廳及專家預測，受變異病毒Omicron影響，預估月底的單日確診病例恐會達到13萬至17萬例。

    《美聯社》報導，針對疫情不斷升溫，鄭銀敬表示由於傳播速度太快，衛生人員難以追蹤大量的確診患者，將進一步放鬆監控，接下來將不再使用GPS監控必須隔離的確診患者，也會暫停針對低風險患者每日的檢查電話，而是要把精力專注在針對高風險患者的隔離及治療上，針對包含60歲以上在內的高風險患者，則仍會由衛生局單位監控健康情況。

    鄭銀敬也指出，接下來確診者若要外出看病不必再向衛生部門報備，與確診者同居的家庭成員也可自由外出購物，不會受到限制。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    南韓疾病管理廳長鄭銀敬（見圖）7日在例行記者會指出，根據疾病管理廳及專家預測，受變異病毒Omicron影響，預估月底的單日確診病例恐會達到13萬至17萬例。（歐新社）

    南韓疾病管理廳長鄭銀敬（見圖）7日在例行記者會指出，根據疾病管理廳及專家預測，受變異病毒Omicron影響，預估月底的單日確診病例恐會達到13萬至17萬例。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國杭州Omicron案例擴散 專家質疑境外進口物料惹禍
    2022/01/28 11:13

    中國杭州Omicron案例擴散 專家質疑境外進口物料惹禍
    Omicron免疫逃脫力真的強 研究：英國1月確診者2/3是二度染疫
    2022/01/27 07:05

    Omicron免疫逃脫力真的強 研究：英國1月確診者2/3是二度染疫

    減重奇蹟！名嘴嫩妻喜塞6位數紅包
    確診數將「幾何級數」增加 袁國勇：須2至3個月才能控制住
    2022/01/24 12:15

    確診數將「幾何級數」增加 袁國勇：須2至3個月才能控制住
    南韓確診再暴增7630例 防疫進入Omicron應對階段
    2022/01/23 09:54

    南韓確診再暴增7630例 防疫進入Omicron應對階段
    因禍得福？美研究：Delta流行時確診免疫 保護力優於疫苗
    2022/01/20 11:39

    因禍得福？美研究：Delta流行時確診免疫 保護力優於疫苗
    考量疫情與通膨 南韓將適度調整貨幣政策
    2021/12/09 14:40

    考量疫情與通膨 南韓將適度調整貨幣政策
    國際今日熱門

    LTN民調 投票去>>

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播