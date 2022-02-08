專家稱月底恐日增逾13萬例 南韓放棄監測低風險患者

南韓武漢肺炎疫情近期不斷升溫，專家預估到月底恐日增確診逾13萬例。（彭博）

2022/02/08 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期不斷升溫，專家預估到月底恐日增確診逾13萬例，南韓中央防疫對策本部本部長鄭銀敬稱，由於無法持續對大量患者進行追蹤，將先停止GPS監控，專注在針對高風險患者的隔離和治療上，50歲以下的低風險患者則需自行監測健康情形。

《韓聯社》報導，南韓疫情確診案例不斷飆升，在連續3天單日確診超過3.5萬例後，疾病管理廳長鄭銀敬7日在例行記者會指出，根據疾病管理廳及專家預測，受變異病毒Omicron影響，預估月底的單日確診病例恐會達到13萬至17萬例。

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《美聯社》報導，針對疫情不斷升溫，鄭銀敬表示由於傳播速度太快，衛生人員難以追蹤大量的確診患者，將進一步放鬆監控，接下來將不再使用GPS監控必須隔離的確診患者，也會暫停針對低風險患者每日的檢查電話，而是要把精力專注在針對高風險患者的隔離及治療上，針對包含60歲以上在內的高風險患者，則仍會由衛生局單位監控健康情況。

鄭銀敬也指出，接下來確診者若要外出看病不必再向衛生部門報備，與確診者同居的家庭成員也可自由外出購物，不會受到限制。

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南韓疾病管理廳長鄭銀敬（見圖）7日在例行記者會指出，根據疾病管理廳及專家預測，受變異病毒Omicron影響，預估月底的單日確診病例恐會達到13萬至17萬例。（歐新社）

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