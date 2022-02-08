加拿大名校出包！紅包紙鈔印「天地銀行」 學生痛批是冥幣

網友把假鈔照片放上網路，引起議論。（圖翻攝自Reddit）

2022/02/08 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大名校多倫多大學在農曆年節推出的慶祝活動出包，送給學生的紅包假鈔上面竟印有「HELL BANK NOTE」，遭到華人學生社群痛批，對此校方已撤回紅包並道歉。

加拿大學校媒體《The Strand》報導，在農曆新年的晚上，多倫多大學研究生宿舍提供裝有紙鈔的紅包給學生，原本紅包裡面疑似要放進玩具鈔，但學生打開後卻發現，假鈔上面印有「HELL BANK NOTE」和「天地銀行」等字樣，在多倫多大學的華人社群造成議論，質疑這是冥幣，消息隨後也傳遍英文社群平台Reddit和IG。

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在Reddit不少網友痛批，無法理解校方為何會犯這種錯誤，即便不知道亞洲貨幣的圖樣，也應該看得懂上面寫著「HELL BANK NOTE」。另外有華人學生感嘆，即使在中國，也無法在一般商店買到冥幣，而是要去葬儀用品店購買，這象徵校方根本不關心亞洲族群。

報導表示，面對外界批評，宿舍單位在電子郵件中道歉，指出他們當下沒有發現紙幣的不當之處，想對此錯誤表達歉意，原先的目的只是要營造過節氣氛，背後並無惡意動機。

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