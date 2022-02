日經：俄國若入侵烏克蘭 不太可能增加中國犯台機會

日經亞洲評論分析,烏俄和台海衝突的形式不同,不能斷定俄國侵烏將導致中國犯台。圖為烏克蘭國民衛隊「亞速營」士兵進行演習。(路透)

2022/02/07 17:09

〔編譯孫宇青/綜合報導〕烏克蘭和俄羅斯衝突看似迫在眉睫,外界憂心一旦情勢惡化,將連帶給予中國侵犯台灣的契機。然而,《日經亞洲評論》7日評論不認同這種說法,一是因為美國應對烏俄和台海衝突的軍力需求不同,不必然無法兼顧;二是萬一俄國真的入侵烏國,勢必加強美國護台意識;三是中國也不希望在中共領導人即將換屆之際,國際上出現重大動盪。

《日經》在題為「中國幾乎無法從莫斯科攻擊烏克蘭上得利」(China will gain little from backing Moscow on Ukraine)的評論中指出,美國和歐洲若干專家和政治家憂心,烏俄危機恐怕會給予中國進一步實現侵略性外交的「良機」,一旦俄國在10年內第2度成功侵犯烏克蘭,將更凸顯美國領導力衰退,進而鼓舞中國在台海等地採取大動作;在那之後,中俄同盟的影響力也將更為茁壯。

這個說法並非完全錯誤,卻是太過簡化。美國確實沒有同時在歐亞兩地應對重大衝突的軍事能力,假使俄國對烏行動,美國將被迫增援烏國,並對鄰近國家增兵,以防俄國肆無忌憚,屆時不光陸、空兵力,連海軍也必須駐紮黑海。許多專家警告,這種情況將導致美軍無法在亞太地區充分備戰。

然而,另有專家認為,外界不應過度低估美軍能力,尤其是在烏克蘭和台海的作戰方式截然不同的情況下。

美國軍事戰略分析師魯瓦克(Edward Luttwak)指出,在烏俄衝突方面,美軍需要派出步兵部隊和反坦克裝備防衛烏克蘭,海軍方面大部分則由大西洋艦隊支援。但在台海,美軍需要調派航空母艦、潛艦和轟炸機等,「這兩地的軍援需求相當不一樣。」他認為,即使烏俄戰爭爆發,美軍回應台海衝突的能力也不會被大幅削弱。

退一步來說,倘若美國未能阻止俄國侵烏,那也將強化、而非弱化總統拜登捍衛台灣的決心,因為台灣對於美國安全和經濟的重要性要大得多,而拜登無法再犯下放任中國拿下台灣的錯誤。英國智庫「皇家國防安全聯合軍種研究所」前所長克拉克(Michael Clarke)表示,拜登已在阿富汗撤軍等其他議題上面臨國內龐大壓力,不論是烏俄或台海,美國理應會下定決心不再示弱。

另一方面,美國、歐洲和日本決策者和專家認為,北京也不樂見俄國在此時侵烏,因為中共第20次全國代表大會(20大)將在秋天登場,北京不希望戰爭干擾國際情勢,進而導致中國與美歐關係更緊張。

再說,北京向來嚴厲批判反對其對台立場的國家或人士,若支持俄國侵烏等同自打嘴巴。當國際社會譴責莫斯科時,中俄同盟也將難以在國際政治擁有話語權。

值得注意的是,雖然習近平和普廷在4日的峰會上展現團結,但中俄友誼不如表面上堅固。雙方其中一個爭執點在中亞,中國在當地的經濟影響力日益成長,但該地區過去由蘇聯控制,目前也仍被俄國視為「自家後花園」。

