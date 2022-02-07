箭在弦上？烏克蘭前防長：俄國兵力已可攻下首都

烏克蘭前國防部長扎霍羅德紐克接受《衛報》專訪時坦言，俄國具備足夠的軍隊，來占領烏國首都基輔及其他城市，但他尚未見到能占領烏克蘭全境所需的20萬大軍。（圖擷取自＠Andrew Zagorodnyuk臉書）

2022/02/07 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭邊境緊張，戰雲密布，雙邊情勢箭在弦上，除美國總統拜登（Joe Biden）已批准調派軍隊赴東歐外，烏克蘭前國防部長扎霍羅德紐克（Andriy Zagorodnyuk）接受外媒專訪時也坦言，目前情勢嚴峻，俄國能占領烏克蘭境內的任何城市。

根據英媒《衛報》報導，俄羅斯與烏克蘭邊境局勢緊繃，兩國瀕臨開戰。對此，烏克蘭前防長扎霍羅德紐克受訪時指出，俄國具備足夠的軍隊，來占領烏國首都基輔（Kyiv）及其他城市，但目前尚未見到足夠能「全面接管」烏克蘭全國的俄羅斯軍隊。

請繼續往下閱讀...

扎霍羅德紐克表示，目前烏俄情勢相當嚴峻，儘管俄國軍隊已能占領烏克蘭的任何城市，但目前他仍未見到「全面入侵」所需的2萬名士兵，儘管不相信這場戰爭「無法避免」，但他認為，俄軍目前如「教科書」般地在邊境集結，意圖及戰略仍不透明。

而針對俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）計劃公佈假影片，指控烏克蘭對俄羅斯進行種族屠殺，藉此出兵一事，扎霍羅德紐克則認為，美國情報機構釋出此機密資訊的作法，是正確的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法