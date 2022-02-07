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    俄軍集結烏克蘭邊境最新衛星照曝光！ 飛彈戰機全現形

    衛星拍下俄軍在列奇察的一處部隊營舍及停車場。（路透）

    衛星拍下俄軍在列奇察的一處部隊營舍及停車場。（路透）

    2022/02/07 07:50

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯持續向烏克蘭邊境增兵，同時也派兵前往白俄羅斯，準備與白俄羅斯在烏克蘭邊境地帶進行聯合軍演。美國太空科技公司「Maxar Technologies」6日公佈最新衛星空照圖，顯示大量陸軍及空軍單位集結於白俄羅斯與烏克蘭的邊境，距離烏克蘭不到50公里。

    根據《路透》報導，「Maxar Technologies」指出，衛星在2月4日拍下俄軍在白俄羅斯葉利斯基（Yelsk）、列奇察（Rechitsa）及盧尼涅茨（Luninets）的部署概況，上述三地都距離烏克蘭邊境不到50公里。

    衛星拍下俄軍在列奇察的一處部隊營舍、停車場及火砲部署點，在葉利斯基則發現俄軍出動的飛彈發射車及火箭發射車，在盧尼涅茨某處機場則拍到俄軍攻擊機。

    「Maxar Technologies」表示，盧尼涅茨機場中有15架Su-25對地攻擊機和S-400地對空飛彈，葉利斯基附近則有多組「伊斯坎德爾」飛彈及火箭發射器。

    俄羅斯與白俄羅斯先前曾表示，兩國將在2月10日至20日舉辦名為「聯盟決心2022」（Union Resolve 2022）的聯合演習，演練擊退針對兩國南側邊境的攻勢。

    俄軍在葉利斯基駐有多組「伊斯坎德爾」飛彈及火箭發射器。（路透）

    俄軍在葉利斯基駐有多組「伊斯坎德爾」飛彈及火箭發射器。（路透）

    盧尼涅茨機場中停有多架Su-25對地攻擊機。（路透）

    盧尼涅茨機場中停有多架Su-25對地攻擊機。（路透）

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