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    稱俄國入侵將發生血腥屠殺 烏克蘭防長：讓他們躺回棺材裡

    列茲尼科夫指出，俄羅斯若決定入侵烏克蘭將會發生「血腥大屠殺」，俄羅斯人將「躺進棺材裡」，他也強調他不相信俄羅斯會在烏克蘭取得勝利。（路透）

    列茲尼科夫指出，俄羅斯若決定入侵烏克蘭將會發生「血腥大屠殺」，俄羅斯人將「躺進棺材裡」，他也強調他不相信俄羅斯會在烏克蘭取得勝利。（路透）

    2021/12/08 09:02

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登與俄羅斯總統普廷針對烏克蘭邊境問題進行視訊通話，拜登對普廷表示，若俄羅斯入侵烏克蘭，將面臨強力制裁。烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）接受美國《CNN》專訪時提到，若俄羅斯決定入侵烏克蘭，將會發生一場「血腥大屠殺」，俄羅斯人將「躺進棺材裡」；列茲尼科夫也強調，他不相信俄羅斯會在烏克蘭取得勝利。

    列茲尼科夫指出，軍方評估俄羅斯目前有9.5萬名士兵位於烏克蘭武器的打擊範圍內，加上烏克蘭目前有25萬現役軍人，預備役人員有20萬人，退役官兵則有40萬人，「17.5萬俄軍不足以進入烏克蘭」。

    列茲尼科夫強調，若俄羅斯入侵烏克蘭，將會對整個歐洲大陸造成災難性後果，估計會有400至500萬名烏克蘭人會在歐洲尋求庇護，且烏克蘭是歐洲及非洲主要的糧食供應國，屆時戰爭爆發，糧食供應將會中斷。

    列茲尼科夫指出，烏克蘭軍隊已向盟國請求軍事裝備支援，包括為烏克蘭空軍、海軍提供物資及訓練計畫。列茲尼科夫說：「我們不需要軍隊，不需要美軍或加拿大軍隊為烏克蘭戰鬥，因為我認為讓美軍士兵死在烏克蘭是不公平的，烏克蘭人會為自己奮戰，但我們需要許多軍事裝備支援。」

    列茲尼科夫表示，俄羅斯近期在邊境集結軍隊的軍事動作，目標就是在烏克蘭散播恐懼及製造動亂，並阻止烏克蘭向北約及歐盟靠攏。

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