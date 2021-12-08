美國務次卿示警：當前俄國邊境兵力比入侵克里米亞時更加致命

美國國務院政治事務助卿盧嵐指出，俄國此次軍力比2014年入侵克里米亞半島時更加致命。（路透）

2021/12/08 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯邊境問題近來備受國際關注，不斷有證據指出俄羅斯再度於邊境集結大量部隊，美國總統拜登與俄羅斯總統普廷於美國時間週二進行視訊通話，針對烏克蘭問題進行討論。美國國務院政治事務次卿盧嵐（Victoria Nuland）週二在參議院外交關係委員會中表示，俄羅斯已在烏克蘭邊境部署大量軍力，和2014年入侵克里米亞半島前相比，此次規模更大，殺傷力也更大。

綜合外媒報導，盧嵐在拜登與普廷進行視訊通話後數小時於參議院外交委員會作證，概述如果俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動後可能造成的制裁和其他後果。

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盧嵐指出，莫斯科當局已在烏拉山以西的不同地點部署約100個戰術單位及許多地面部隊，大部分計劃與普廷2014年的劇本相同，但這一次的規模要大上許多，且更具殺傷力。

盧嵐表示，此次美國及歐洲盟國們將團結一致，讓莫斯科為他們的行為付出代價，使用的手段包括過去一直避免使用的「高強度經濟影響措施」。盧嵐也提到，若俄羅斯入侵烏克蘭，將危及俄羅斯「北溪2號」（Nord Stream 2）天然氣管道，美方預期屆時管道會被關閉。

近期美方情報評估，俄羅斯在烏克蘭邊境部同地點部署了17.5萬軍力，同時囤積設備、醫療單位、燃料及補給品，可能有意進行長期衝突。中央情報局局長伯恩斯（Bill Burns）週一表示，有了這些資源，普廷能迅速採取軍事行動，目前不清楚普廷是否下定決心動武，但可以知道的是，普廷正將俄羅斯軍力放置在一個可以全面行動的位置。

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