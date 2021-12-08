拜登警告普廷 入侵烏克蘭將面臨強力制裁

美國總統拜登（Joe Biden）7日與（Vladimir Putin）7日進行2個小時的視訊會談。（路透）

2021/12/08 07:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）7日警告俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），表示如果俄羅斯入侵烏克蘭，將會面臨強而有力的制裁。

《路透》報導，30多年前冷戰結束以來，美俄關係跌至最低點之際，拜登與普廷7日進行2個小時的視訊會談，討論烏克蘭等問題。克里姆林宮在會議前表示，俄方不希望有任何突破，但否認有任何攻擊烏克蘭的意圖，並表示俄軍是採取防禦性行動。

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白宮會後聲明表示，拜登就俄羅斯在烏克蘭周邊增加軍事部署表達了美國與歐洲盟友的深切關注，並明確傳達，如果出現軍事升級，美國與盟友將用強而有力的經濟和其它措施做出回應。

白宮說，拜登同時重申支持烏克蘭的主權和領土完整，並呼籲緩和局勢，恢復外交，並表示將與盟友和夥伴國家密切磋商。拜登與普廷同意在這場會談過後，雙方團隊將會進行後續會談。

克里姆林宮指出，普廷告訴拜登，將當前緊張局勢的所有責任都推給俄羅斯是錯誤的。克宮還說，普廷想要可靠的、具有法律約束力的保證，以防止北約進一步向東擴張，並抱怨北約試圖「開發」烏克蘭領土，呼籲各國不要在俄羅斯周圍部署攻擊性武器。

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