西印度洋生態危機 非洲西岸珊瑚恐在50年內崩潰

因全球暖化導致海水溫度上升，珊瑚白化問題越來越嚴重。示意圖，與此新聞無關。（法新社）

2021/12/07 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕全球暖化與環境破壞是人類自從工業革命以來沿伸出來的危機，而如今西印度洋的非洲島國，正因此而遭受珊瑚礁白化甚至崩潰的難題。對此，有一群研究人員對這陳陳相因的危機提出研究和解決辦法。

根據《衛報》報導，世界各地的生態系統正遭受越來越大的危機，環保雜誌《自然可持續性》（Nature Sustainability）本月6日發表一項研究 ，指從東非塞席爾（Sesel）到莫三比克（Moçambique）和南非海岸外的德拉戈亞地區，珊瑚礁系統有可能在2070年「功能性滅絕」（functionally extinct）；意即這一帶地區的珊瑚礁恐因生態威脅，導致全數白化。這影響不只威脅著海洋生態的多樣性，人類的生計和食物來源也會遭受影響

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研究指出，主要有四大威脅造成珊瑚礁白化，分別為全球海水溫度上升、過度捕撈、海洋環境汙染以及人類的建築發展過度擴張而影響棲息地。自1950年來，全球珊瑚礁的總面積已經減少了一半，對於如何保護剩下的珊瑚礁，是各國的重要課題。

領導這項研究的國際自然保護聯盟（IUCN）珊瑚小組主席奧布拉（David Obura）表示，最緊迫的威脅來自未來50年的氣候變化，雖然50年看似漫長，但人類能否滿足「巴黎協定」（Paris Agreement）的目標：「全球平均升溫必須控制在2℃以內，並進一步朝1.5℃努力。」取決於各國在未來10年的應對工作。

奧布拉建議，各國現行環境保育相關規範，必須變得更加嚴格，包括控制海水溫度繼續上升，維護生態多樣和生物功能等。除了減少溫室氣體排放，奧布拉直言更完善的漁業規範和提升民眾環保意識也有助於他們的生存。

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