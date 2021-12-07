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    常停電得用手機打燈！ 阿富汗國家博物館重啟 神學士變駐警

    阿富汗國家博物館保存著舊石器時代至20世紀的古文物，自從神學士入侵掌權以來，近日首度重新對外開放。（美聯社）

    阿富汗國家博物館保存著舊石器時代至20世紀的古文物，自從神學士入侵掌權以來，近日首度重新對外開放。（美聯社）

    2021/12/07 13:31

    〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗國家博物館保存著舊石器時代至20世紀的古文物，自從神學士入侵掌權以來，近日首度重新對外開放。

    《美聯社》報導，館長拉西米（Mohammad Fahim Rahimi）表示，博物館重啟後，神學士取代駐警守衛站崗，並派女性保安檢查女性遊客，目前約有50至100人造訪參觀。

    報導指出，博物館經常停電、發電機也故障，許多展廳因而「失明」，日前就曾發生過部分遊客與肩掛突擊步槍的神學士，使用手機燈光欣賞陳列在展示櫃內的古代陶瓷及18世紀武器。

    來自阿富汗東南部霍斯特省、29歲神學士戰士多菲賈（Mansoor Zulfiqar）目前在內政部擔任警衛，他說，自己曾坐了12年牢，當時就聽說過博物館的事，夢想有朝一日神學士再度統治阿富汗時，他可以到此一遊。

    不過，神學士曾在2001年洗劫博物館，砸毀無價雕像，尤其是那些非我族類、不符合伊斯蘭教義的作品，甚至還炸掉中部巴米揚地區2座6世紀巨型佛像，引爆國際社會公憤，因此神學士的回歸，讓外界不禁質疑是否會「重蹈覆轍」，也擔憂阿富汗文化遺產的未來命運。

    報導提到，來自阿富汗中部瓦爾達克省、40歲神學士教師賽富拉（Saifullah）則緩頰，2001年破壞博物館古物行徑，是由低階成員未經高層許可擅自行動，他希冀世世代代可以從過往記取教訓，同時也會鼓勵學生，包括負責看守博物館的人在內，把握機會參觀。

    報導也提及，拉西米與職員雖獲准繼續在原崗位工作，但與其他多數公務員一樣，從8月開始就沒領到薪水。

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