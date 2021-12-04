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    阻止神學士帶來危機！巴基斯坦外長號召伊斯蘭、歐美舉行會議

    巴基斯坦外交部長庫雷希今（4）日宣布，將在本月19日召開伊斯蘭合作組織（OIC）特別會議，以阻止在神學士（塔利班，Taliban）領導下的阿富汗，帶來進一步的危機。圖為神學士在阿富汗首都喀布爾的一次夜巡。（美聯社）

    巴基斯坦外交部長庫雷希今（4）日宣布，將在本月19日召開伊斯蘭合作組織（OIC）特別會議，以阻止在神學士（塔利班，Taliban）領導下的阿富汗，帶來進一步的危機。圖為神學士在阿富汗首都喀布爾的一次夜巡。（美聯社）

    2021/12/04 23:41

    〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦外交部長庫雷希（Makhdoom Shah Mahmood Hussain Qureshi）今（4）日宣布，將在本月19日召開伊斯蘭合作組織（OIC）特別會議，以阻止在神學士（塔利班，Taliban）領導下的阿富汗，帶來進一步的危機。歐盟（EU）、美國、英國等國家也受邀參加。

    《路透》報導，庫雷希表示，將於12月19日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行會議，以阻止在神學士領導下的阿富汗，帶來更多危機，歐盟、美國、英國、法國、俄羅斯和中國也將受邀參加。

    據報導，庫雷希在記者會上表示，「如果現在在這個階段放棄阿富汗，這將是一個歷史性的錯誤，該國有一半的人口正面臨饑餓的風險，這可能會引起更進一步的混亂」。他說：「不穩定可能會造成新的衝突，它可能會引發難民大逃亡」。

    報導指出，國際援助在神學士於今年8月15日接管阿富汗後就此中斷，擔心阿富汗面臨人道主義危機的警告聲浪不斷，外界擔心如果當地局勢得不到控制，將會出現災難；然而，與神學士打交道會得到制裁、美國凍結阿富汗境外持有的數十億美元，以及阿富汗大部分銀行系統的崩潰，都阻礙了援助的進入。

    報導也指出，巴基斯坦最近允許5萬噸小麥從印度過境以幫助阿富汗，但援助機構警告說，迫切需要更多的幫助。

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