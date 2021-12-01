投降反被處理掉！神學士掌權 爆前政府安全部隊數十人遇害失蹤

國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）週二發布新報告，指出神學士控制阿富汗後，100多名前安全部隊成員被殺害或失蹤。（路透）

2021/12/01 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）週二發布新報告，指出神學士控制阿富汗後，100多名前安全部隊成員被殺害或失蹤，質疑神學士領導高層雖承諾大赦，但未能阻止手下攻擊前士兵與警察，反倒縱容蓄意殺人。神學士則否認報復性殺戮。

綜合外媒報導，神學士掌權後曾保證，將「大赦」隸屬前政府的警察、軍隊與部門職員，確保其人身安全，但該武裝份子有「前科」，外界抱持懷疑態度。

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人權觀察表示，在神學士政權下，「針對性格殺」仍在持續當中，地點涵蓋加茲尼、赫爾曼德、昆都士與坎大哈4省，受害者估計100多人。

人權觀察透露，神學士要求投降的安全部隊成員「登記」獲取「保障」，但數天內就「利用這些資訊拘留、處決，或讓他們被消失」，甚至對照前政府留下的工作紀錄，確定沒搞錯人。

神學士總理艾昆德（Mohammed Hassan Akhund）先前否認，並無任何報復情事發生。對於人權觀察的報告內容，神學士副發言人卡里米（Bilal Karimi）駁斥，重申掌權首日就已大赦，「前政府所有軍事、非軍事人員都可在阿富汗正常過生活，沒人可傷害他們」。不過，他坦承「一些前部隊成員受傷」一事確實存在，只是人數沒報導中的那麼多，且是「私仇」，而非神學士的政策。

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