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    2020年百大軍火商排名揭曉 3間中國企業擠進前10名

    美國洛克希德·馬丁公司再度衛冕軍火商銷售排行的寶座，該公司以F-35戰機聞名。圖為以色列空軍的F-35。（歐新社資料照）

    美國洛克希德·馬丁公司再度衛冕軍火商銷售排行的寶座，該公司以F-35戰機聞名。圖為以色列空軍的F-35。（歐新社資料照）

    2021/12/06 20:29

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）今（6）日公布了2020年全球國防承包商百強排行報告，美國今年共有6間公司名列前10名，中國則有3間企業晉身前10強，歐洲方面，只有英國的貝宜系統（BAE Systems）一支獨秀，排在全球第6名。

    《法新社》報導，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，全球今年的經濟規模下滑了約莫3個百分點，不過軍火商受益於各國政府的軍備投入，利潤反而比往年提升了1.3％，來到創紀錄的5310億美元。

    SIPRI研究員馬克斯坦納（Alexandra Marksteiner）指出，「大部分國家都增加了軍費開支，某些政府更提早向國防承包商支付款項，試圖減輕疫情危機帶來的影響。」

    以F-35「閃電II」戰鬥機等產品聞名的美國洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin），今年以582億美元的銷售額，成功衛冕冠軍寶座。根據SIPRI往年報告，洛克希德·馬丁公司自2009年以來，從未將龍頭拱手讓人。

    中國今年有3間企業擠進全球前10，而今年被SIPRI列入前100名的5間中國公司，總銷售額也比去年增長了1.5％。SIPRI高級研究員南田（Nan Tian）說，「中國的軍工企業近年得益於國家的軍事現代化政策，國家的焦點也放在軍民整合上。」

    相較於美、中的好表現，某些國家軍火商的業績則不如預期，例如以達梭航太（Dassault）為主的法國軍火公司，銷售額衰退了7.7％，俄羅斯諸家企業也共下滑了6.5％。

    2020年軍火商銷售排行前10名依序為：洛克希德·馬丁公司、美國雷神公司（Raytheon）、美國波音公司（Boeing）、美國諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）、美國通用動力公司（General Dynamics）、貝宜系統、中國兵器工業集團、中國航空工業集團、中國電子科技集團、 美國L3Harris公司。

    根據斯德哥爾摩國際和平研究所的統計，美國洛克希德·馬丁公司是2020年銷售成績最出色的軍火商。（法新社）

    根據斯德哥爾摩國際和平研究所的統計，美國洛克希德·馬丁公司是2020年銷售成績最出色的軍火商。（法新社）

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