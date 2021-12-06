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    4天打2劑加強針！他接種後呼吸困難 就診竟又挨1針

    馬來西亞1名男子接種完第3劑疫苗後，因出現呼吸困難症狀，前往附近醫院治療；未料醫生得知男子已接種第3劑加強針，卻替對方施打第4劑疫苗，導致他在短短4天內接種完2劑加強針，此情況讓男子的家屬感到憂心，只能上網懇求外界提供幫助。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

    馬來西亞1名男子接種完第3劑疫苗後，因出現呼吸困難症狀，前往附近醫院治療；未料醫生得知男子已接種第3劑加強針，卻替對方施打第4劑疫苗，導致他在短短4天內接種完2劑加強針，此情況讓男子的家屬感到憂心，只能上網懇求外界提供幫助。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

    2021/12/06 12:27

    〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞1名男子接種完第3劑疫苗後，因出現呼吸困難症狀，前往附近醫院治療；未料醫生得知男子已接種第3劑加強針，卻替對方施打第4劑疫苗，導致他在短短4天內接種完2劑加強針，此情況讓男子的家屬感到憂心，只能上網懇求外界提供幫助。

    綜合外媒報導，1名女子本月4日在社群平台「推特」發文，內文提及她的父親於本月1日接種完第3劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，3日後（4日）出現呼吸困難症狀前往附近診所治療。未料父親已告知醫生，自己接種完第3劑加強針的情況下，醫生卻又替他施打第4劑加強針，4天內就打了2劑加強針，總共接中4劑疫苗。

    女子提到，「父親對於整個苗過程毫無頭緒，醫生並沒有給予清楚說明或解釋」；女子得知父親狀況後，感到相當憂心，只好上網發文並標記衛生部長嘉馬魯丁（Khairy Jamaluddin）與衛生部總監諾希山（Noor Hisham Abdullah），「請告訴我們應該怎麼做？」，希望藉此得到外界協助。

    消息曝光後，網友紛紛表達不同想法，部分網友聲援女子，希望有關當局可以出面協助她的父親，有人說「這問題很嚴重，對健康會產生很大的影響」，也有人懷疑「你父親當時有出示接種完第3劑的證明嗎？可能沒看見才會再次接種」；據悉，迄今馬國衛生當局尚未給予具體回應。

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