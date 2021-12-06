4天打2劑加強針！他接種後呼吸困難 就診竟又挨1針

馬來西亞1名男子接種完第3劑疫苗後，因出現呼吸困難症狀，前往附近醫院治療；未料醫生得知男子已接種第3劑加強針，卻替對方施打第4劑疫苗，導致他在短短4天內接種完2劑加強針，此情況讓男子的家屬感到憂心，只能上網懇求外界提供幫助。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

2021/12/06 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞1名男子接種完第3劑疫苗後，因出現呼吸困難症狀，前往附近醫院治療；未料醫生得知男子已接種第3劑加強針，卻替對方施打第4劑疫苗，導致他在短短4天內接種完2劑加強針，此情況讓男子的家屬感到憂心，只能上網懇求外界提供幫助。

綜合外媒報導，1名女子本月4日在社群平台「推特」發文，內文提及她的父親於本月1日接種完第3劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，3日後（4日）出現呼吸困難症狀前往附近診所治療。未料父親已告知醫生，自己接種完第3劑加強針的情況下，醫生卻又替他施打第4劑加強針，4天內就打了2劑加強針，總共接中4劑疫苗。

請繼續往下閱讀...

女子提到，「父親對於整個苗過程毫無頭緒，醫生並沒有給予清楚說明或解釋」；女子得知父親狀況後，感到相當憂心，只好上網發文並標記衛生部長嘉馬魯丁（Khairy Jamaluddin）與衛生部總監諾希山（Noor Hisham Abdullah），「請告訴我們應該怎麼做？」，希望藉此得到外界協助。

消息曝光後，網友紛紛表達不同想法，部分網友聲援女子，希望有關當局可以出面協助她的父親，有人說「這問題很嚴重，對健康會產生很大的影響」，也有人懷疑「你父親當時有出示接種完第3劑的證明嗎？可能沒看見才會再次接種」；據悉，迄今馬國衛生當局尚未給予具體回應。

（1/2）

Dear @Khairykj /@DGHisham ,



I need your help.



My dad took a booster dose by KKM （1/12/2021）



Then on 4/12/2021, my dad went to a GP to seek treatment for difficulty of breathing. He already mentioned about the booster dose that he took 3 days prior to the doctor. — aweeenngg （@itsweeng） December 4, 2021

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法