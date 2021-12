4天打2劑加強針！他接種後呼吸困難 就診竟又挨1針

2021/12/06 12:27

〔即時新聞/綜合報導〕馬來西亞1名男子接種完第3劑疫苗後,因出現呼吸困難症狀,前往附近醫院治療;未料醫生得知男子已接種第3劑加強針,卻替對方施打第4劑疫苗,導致他在短短4天內接種完2劑加強針,此情況讓男子的家屬感到憂心,只能上網懇求外界提供幫助。

綜合外媒報導,1名女子本月4日在社群平台「推特」發文,內文提及她的父親於本月1日接種完第3劑武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫苗,3日後(4日)出現呼吸困難症狀前往附近診所治療。未料父親已告知醫生,自己接種完第3劑加強針的情況下,醫生卻又替他施打第4劑加強針,4天內就打了2劑加強針,總共接中4劑疫苗。

女子提到,「父親對於整個苗過程毫無頭緒,醫生並沒有給予清楚說明或解釋」;女子得知父親狀況後,感到相當憂心,只好上網發文並標記衛生部長嘉馬魯丁(Khairy Jamaluddin)與衛生部總監諾希山(Noor Hisham Abdullah),「請告訴我們應該怎麼做?」,希望藉此得到外界協助。

消息曝光後,網友紛紛表達不同想法,部分網友聲援女子,希望有關當局可以出面協助她的父親,有人說「這問題很嚴重,對健康會產生很大的影響」,也有人懷疑「你父親當時有出示接種完第3劑的證明嗎?可能沒看見才會再次接種」;據悉,迄今馬國衛生當局尚未給予具體回應。

(1/2)

Dear @Khairykj /@DGHisham ,



I need your help.



My dad took a booster dose by KKM (1/12/2021)



Then on 4/12/2021, my dad went to a GP to seek treatment for difficulty of breathing. He already mentioned about the booster dose that he took 3 days prior to the doctor.