2劑中國科興混打輝瑞 大馬衛生官員接種完加強針猝逝

大馬衛生部傳統與輔助醫藥局高級助理主任蔡高茂（見圖）16日接種加強針，17日竟在家中猝逝。（圖翻攝自Chai Koh Meow臉書）

2021/11/21 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一名衛生官員16日才接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第三劑加強針，隔天（17日）驚傳猝逝。大馬媒體指出，這名衛生官員為該國首批混打中國科興疫苗和輝瑞疫苗的人員，因此他去世的消息引起全國關注，目前當局還未宣布其死因是否與混打疫苗有關。

根據《星洲日報》報導，大馬衛生部傳統與輔助醫藥局高級助理主任蔡高茂此前已接種2劑科興疫苗，本月16日配合政府政策，到醫院接受施打輝瑞疫苗加強針，事後蔡高茂出現感冒、肌肉酸痛等副作用，但他兼具中西醫執照，憑藉專業自行開藥緩解不適感，當晚也早早就寢。

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然而17日中午，家人發現本應去上班的蔡高茂一直沒有起床，於是便進入房間查看情況，竟發現蔡高茂已全身冰冷僵硬，嚇得立刻報警，送醫後宣告不治。

《星洲日報》表示，蔡高茂為科興混打輝瑞的首批人員，他的猝逝讓大馬社會相當關心。大馬衛生部衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）指出，目前還不清楚蔡高茂的死因是否和混打疫苗有關，相關單位已介入調查，呼籲民眾不要在屍檢結果出來前妄加猜測，造成恐慌。

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