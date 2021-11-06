長庚第3劑加強針臨床試驗 最快2週後啟動

林口長庚醫院副院長邱政洵。（記者楊媛婷攝）

2021/11/06 13:12

〔記者楊媛婷／台北報導〕長庚醫院日前宣布已通過武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第3劑加強針的臨床研究試驗計畫，長庚醫院新冠疫苗接種推動團隊總指揮、林口長庚醫院副院長邱政洵今（6日）表示，目前還在邀請受試者，盼最快2週後可正式啟動為受試者施打第3劑加強針。

邱政洵今出席防疫特殊貢獻獎與台灣醫療報導獎頒獎典禮，會後接受媒體問及長庚醫院展開的第3劑加強針臨床研究試驗計畫，他說該臨床測試將分為4組，其中包含有莫德納疫苗半劑、莫德納疫苗1劑、BNT疫苗1劑、高端疫苗1劑，招收的受試人員希望是有高風險的機組人員和醫療人員，他說醫療人員報名很踴躍，機組員的部分則是因為班表行程，因此可能配合較不容易，他說希望2週內就可以正式啟動第3針加強劑的臨床測試。

請繼續往下閱讀...

邱政洵說，受試者接種後就會分別在1個月、6個月、12個月抽血，檢視中和抗體的變化情況、T細胞免疫等，他強調該試驗會是台灣第1個同時比較4種不同疫苗、劑型的臨床測試，將會作完整的免疫調查，並有免疫力持續的情況，也可以提供給全球參考，他表示正因為武漢肺炎疫苗有許多種不同品牌的疫苗，各國拿到的疫苗情況不同，有些國家可能買到很多疫苗，但到貨量不一定，對很多國家來說如何充分運用到貨的疫苗很重要，也凸顯該研究的必須性。

部分國家已經開始讓民眾接種第3劑加強針，甚至還打到第4劑，是否未來武肺疫苗將如同流感疫苗必須每年固定接種，邱政洵表示，隨著口服藥物的研發並臨床測試成功，認為武肺疫苗會變成每年都要接種的情況還言之過早，他也說，希望未來民眾一生最多就是打3針，但還是要看病毒變異的情況。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法