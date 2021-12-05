澳洲批准5至11歲接種輝瑞疫苗 預計明年1月開打

澳洲藥物管理局今（5日）臨時批准，允許提供5歲至11歲兒童接種輝瑞（Pfizer）疫苗，預計從2022年1月10日起開始進行接種計劃。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2021/12/05 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒擴散全球，新型變種病毒「Omicron」更引發各國關注，其中澳洲於本月3日出現首起Omicron社區感染病例；澳洲藥物管理局今（5日）臨時通過，允許提供5歲至11歲兒童接種輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，預計從2022年1月10日起開始進行接種計劃。

綜合外媒報導，澳洲衛生部長亨特（Greg Hunt）表示，經過澳洲藥物管理（TGA）審慎評估，本月5日臨時批准讓5歲至11歲兒童可以接種輝瑞疫苗，「這是為了保護所有澳洲人的安全」；亨特進一步說明，取得澳洲免疫技術咨詢小組（ATAGI）批准後，預計從2022年1月10日起，將替約230萬名5歲至11歲的兒童進行接種疫苗。

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澳洲藥物管理表示，5歲至11歲兒童所接種的疫苗劑量，是12歲以上疫苗劑量的3分之1；澳洲藥物管理負責人斯凱里特（John Skerritt），「經過在兒童中進行臨床測試，此款疫苗是安全的，我們有信心」。

據悉，澳洲16歲及以上的民眾，接種疫苗率超過87%，全國超過92.8%民眾已接種第1劑疫苗；另，12歲至15歲接種第1劑疫苗率達76.6%、第2劑接種率為67.5%。

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