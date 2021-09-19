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    26歲女接種BNT引發14次過敏性休克 腦缺氧癲癇發作險喪命

    英國一名26歲母親接種第2劑輝瑞（BNT）疫苗後，立刻出現呼吸急促現象，被緊急送往醫院治療，前後歷經至少14次過敏性休克，因呼吸道腫脹導致缺氧，甚至引發2次癲癇，差點喪命。輝瑞疫苗示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    英國一名26歲母親接種第2劑輝瑞（BNT）疫苗後，立刻出現呼吸急促現象，被緊急送往醫院治療，前後歷經至少14次過敏性休克，因呼吸道腫脹導致缺氧，甚至引發2次癲癇，差點喪命。輝瑞疫苗示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    2021/09/19 14:54

    〔即時新聞／綜合報導〕英國一名26歲母親接種第2劑輝瑞（BNT）疫苗後，立刻出現呼吸困難，被緊急送往醫院治療，隨後發生14次過敏性休克，因呼吸道腫脹導致腦部缺氧，一度引發2次癲癇，差點就此喪命；近日她接受專訪表示，「自己是罕見案例，如果自己2歲的女兒符合資格，未來還是會讓她施打疫苗」。

    綜合外媒報導，26歲赫克斯（Kirsty Hext）本身是一名醫護人員，育有一個2歲女兒；今年4月28日接種第2劑輝瑞疫苗後，不久便出現呼吸困難現象，被緊急送往醫院治療。

    醫師指出，由於疫苗中某種化學成分，引發赫克斯產生嚴重不良反應，產生「過敏性休克」症狀，她的臉部、舌頭、喉嚨因腫脹導致呼吸困難，一度造成腦部缺氧，甚至引發2次癲癇症狀。

    赫克斯提到，入院當晚就發生4次過敏性休克，接續1週又發生5次休克，醫護人員多次為她注射腎上腺素救治，並轉入加護病房照護，直至5月5日出院返家休養，未料回家沒幾天，又發生5次休克與1次自發性癲癇，只能再度返回醫院，目前仍住院治療中。

    赫克斯近日接受專訪表示，儘管歷經14次過敏性休克，我仍舊鼓勵人們需接種武肺疫苗，並說「未來2歲女兒如符合條件，我會讓她接種疫苗，畢竟自己是罕見個案，每個人體質不同」。

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