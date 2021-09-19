防心肌炎！接種mRNA疫苗2週後避免激烈運動 新加坡：尤其年輕人

新加坡有專家委員會指出，接種完疫苗2週內盡量避免激烈運動，尤其是年輕人。（路透）

2021/09/19 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，各國紛紛施打疫苗增加對病毒的保護力。台灣也將在25日開打輝瑞/BNT疫苗，對此BNT疫苗的副作用也引起民眾關注。新加坡疫苗接種專家委員會表示，接種完mRNA疫苗2週內應避免激烈運動，尤其是年輕人。

根據《海峽時報》報導，新加坡新冠疫苗接種專家委員會在16日表示，原先新加坡傳出有接種完首劑疫苗後1週，發生心肌炎的個案，對此，衛生部今年曾建議，打完疫苗後1週內應儘量避免激烈體能運動，但近日衛生科學局（Health Sciences Authority）也開始收到接種第2週發生的個案，因此避免劇烈運動的時間應調整為2週。

根據新加坡本地與海外數據觀察顯示，雖然施打完疫苗發生心肌炎或是心包炎的風險很小，「但在30歲以下的年輕男性發病率較其他族群高」，因此還是建議剛接種完疫苗的2週內避免劇烈運動，「在此期間，如果出現胸痛、呼吸急促、心悸等狀況，應立即就醫」。

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據悉，新加坡當地數據顯示，接種第2劑疫苗後發生心肌炎、心包炎之風險，其發病率為每10萬劑1.06起，而30歲以下男性發病率為每10萬劑4.84起。

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