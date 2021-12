男童誤入「狗柵欄」 遭6隻惡犬狠咬頸胸嚴重撕裂傷致死

2021/12/05 11:14

〔即時新聞/綜合報導〕美國新墨西哥州( New Mexico)近期發生1起狗咬死人事故,1名6歲男童在後院玩耍時,不小心走進狗柵欄內,疑遭到6隻狗襲擊,隨後緊急送往醫院仍不告身亡。

綜合外媒報導,事件本月22日發生在城市拉斯克魯塞斯(Las Cruces)早上約10點,6歲男童鄧菲 (Avery Dunphy)原本與爺爺正在後院玩耍,爺爺突然暫時離開10分鐘左右,鄧菲隨後意外走入狗柵欄內,接著遭到6隻狗襲擊,導致頸部與胸部出現嚴重撕裂傷,家屬見狀,緊急送往當地醫院,經搶救後仍宣佈逝世。

據悉,6隻惡犬已被安樂死;當地警方對此表示,警方已將鄧菲送往驗屍,經初步判斷這起是1起意外事故,待收到驗屍報告將可確認詳細死因。

This story is so, so heartbreaking. Rest In Peace, Avery Jackson Dunphy. https://t.co/o57t2F66SE