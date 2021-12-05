男童誤入「狗柵欄」 遭6隻惡犬狠咬頸胸嚴重撕裂傷致死

1名6歲男童在後院玩耍時，不小心走進狗圍欄內，疑遭到6隻狗襲擊，隨後緊急送往醫院仍不告身亡。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2021/12/05 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國新墨西哥州（ New Mexico）近期發生1起狗咬死人事故，1名6歲男童在後院玩耍時，不小心走進狗柵欄內，疑遭到6隻狗襲擊，隨後緊急送往醫院仍不告身亡。

綜合外媒報導，事件本月22日發生在城市拉斯克魯塞斯（Las Cruces）早上約10點，6歲男童鄧菲 （Avery Dunphy）原本與爺爺正在後院玩耍，爺爺突然暫時離開10分鐘左右，鄧菲隨後意外走入狗柵欄內，接著遭到6隻狗襲擊，導致頸部與胸部出現嚴重撕裂傷，家屬見狀，緊急送往當地醫院，經搶救後仍宣佈逝世。

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據悉，6隻惡犬已被安樂死；當地警方對此表示，警方已將鄧菲送往驗屍，經初步判斷這起是1起意外事故，待收到驗屍報告將可確認詳細死因。

This story is so, so heartbreaking. Rest In Peace, Avery Jackson Dunphy. https://t.co/o57t2F66SE — Erik Elken KVIA ABC-7 （@ErikElkenKVIA） November 29, 2021

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