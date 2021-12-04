時薪800元！好市多辣妹員工曝超爽工作內容 千萬人朝聖熱議

美國好市多1名員工拍影片自爆，她只要負責在顧客收據上「畫笑臉」，每小時就可賺進約816元新台幣，話題掀起網友熱議。（翻攝自Tiktok、IG @ayee_itsnataliee，本報合成）

2021/12/04 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名女子娜塔莉（Natalie）近日拍影片自爆，在好市多上班時薪約29.5美元（約合新台幣816元），且工作內容就只是在客戶的收據上「畫笑臉」，超爽職缺的內幕曝光羨煞不少網友，短短4天就吸引逾1500萬瀏覽人次、2萬多則留言熱議。

美國好市多員工娜塔莉近日在抖音（Tiktok）上傳與同事合拍的上班畫面，並打趣寫下「你只需要在顧客收據上畫個笑臉，每小時就能賺進29.5美元」，由此可知她的工作應該是負責檢查顧客收據與購買物品是否相符，確認無誤後在收據上「畫笑臉」做記號。

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影片一出，大批網友湧入留言，「正在搜尋好市多職缺」、「難怪我媽一直叫我去好市多工作」、「還讀什麼大學，去好市多工作就好了」、「我的工作內容是救人，你只要在紙上畫笑臉，而我們薪水一樣...這合理嗎」、「要把我的護理師證照丟垃圾桶了」、「原來這就是我每年幾乎都看到同一批好市多員工的原因，反觀沃爾瑪（Walmart）幾乎每週都有新員工」。

據悉，美國目前最低時薪為7.25美元（約新台幣200元），部分地區則為15美元（約新台幣420元），而好市多又屬業界間員工福利數一數二優渥的公司，就有網友站出來附和道「11年好市多員工路過，我愛我的工作！公司真的很照顧我們，發獎金也毫不手軟」、「我媽媽也在好市多工作，每6個月就領一次獎金」。

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