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    Omicron攻破美國11州 專家憂：最大威脅仍是Delta

    武漢肺炎最新變種病毒「Omicron」持續擴散，美國已有至少11州發現相關確診病例。（路透）

    武漢肺炎最新變種病毒「Omicron」持續擴散，美國已有至少11州發現相關確診病例。（路透）

    2021/12/04 14:54

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）最新變種病毒「Omicron」持續擴散，美國再添6州發現感染患者；然而，隨著時序進入冬季、民眾準備團聚歡度假期，專家擔憂Delta變異株恐怕仍會造成更大的威脅。

    根據《路透》報導，美國紐澤西州、馬里蘭州、密蘇里州、內布拉斯加州、賓夕法尼亞州及猶他州週五（3日）均通報首度發現Omicron確診個案。

    據報導，紐澤西州1名已完整接種疫苗的婦女感染Omicron，患者近期曾赴喬治亞旅遊；猶他州首例個案是在實驗室針對眾多陽性樣本做基因定序時發現；賓夕法尼亞州費城則有1名30多歲男性居民確診。

    另外，內布拉斯加州一口氣通報6例確診，其中僅有1人曾打疫苗，但6人都不需住院；馬里蘭州3名感染者皆未住院；密蘇里州正在等待疾病管制與預防中心（CDC）確認1名聖路易市居民的確診資訊，據悉此人近日曾在美國國內旅遊。

    報導提及，前美國食品藥品監督管理局（FDA）局長、現任輝瑞董事會成員高特里布（Scott Gottlieb）指出，疫苗接種率較高的州份可能可以較有効地防堵Omicron，然而部分曾染Delta變異株、痊癒後未接種疫苗者，恐會發現體內抗體無法抵禦Omicron變異株。

    據悉，Omicron已入侵美國至少11州，不過CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，儘管Omicron已成近日全球關注焦點，美國目前最主要的威脅仍是Delta變異株。

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