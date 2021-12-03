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    美紐約州已見5例Omicron確診 4例集中在紐約市

    美國紐約州長霍楚指出，目前該州已發現5例武肺Omicron變異株感染病例，其中4例均在紐約市。（美聯社）

    美國紐約州長霍楚指出，目前該州已發現5例武肺Omicron變異株感染病例，其中4例均在紐約市。（美聯社）

    2021/12/03 11:52

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒「Omicron」持續擴散，現傳出美國紐約州至少已見5例相關病例，其中4例均在紐約市；紐約市長白思豪（Bill de Blasio）更稱，應將目前情勢視為Omicron病毒已入侵社區，籲請所有市民接種疫苗、確實配戴口罩。

    綜合外媒報導，美國紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）與紐約市長白思豪於當地時間2日晚間召開記者會宣布，紐約州目前已確認5例Omicron變異株感染個案，均為輕症患者；已知1名67歲女性居住在蘇福克郡，曾接種至少1劑疫苗、近期去過南非，11月30日篩檢確診，另4例皆發生在紐約市，分別為皇后區2例、布魯克林1例、曼哈頓1例，詳細疫苗接種狀況等資訊未明。

    霍楚指出，目前沒有理由提高警戒，僅希望優先將掌握到的訊息提供給大眾；霍楚也坦言，當地預期會出現更多相關病例，但民眾應相信「當局對Omicron並非毫無防範措施」。

    此外，明尼蘇達州日前通報全美第2例Omicron感染病例，1名男姓已完整接種疫苗、近期未有非洲旅遊史，僅11月19日至21日曾赴紐約曼哈頓參加動漫展，22日隨即出現症狀、24日篩檢後確診；白思豪則對此表示，應將此案狀況視為Omicron已經進到紐約市社區，敦促所有紐約居民接種疫苗，並在室內公共場所確實配戴口罩。

    據悉，美國全境截至目前共發現9例Omicron確診個案，包括紐約州5例、加州舊金山1例、明尼蘇達州1例、科羅拉多州1例及夏威夷州1例。

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