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    夏威夷疑爆Omicron社區傳播 首例確診者「去年曾染疫」

    全美目前已有至少5州出現武肺Omicron變異株確診病例，夏威夷首名患者未有外地旅遊史，專家憂病毒恐已在當地發生社區傳播。（路透）

    全美目前已有至少5州出現武肺Omicron變異株確診病例，夏威夷首名患者未有外地旅遊史，專家憂病毒恐已在當地發生社區傳播。（路透）

    2021/12/03 13:20

    〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷州於當地時間2日爆出首例Omicron變異株感染個案，成為全美第5個通報相關病例的州份；由於患者近期並無外地旅遊史，當局擔憂Omicron病毒恐已在夏威夷群島內發生社區傳播。

    綜合外媒報導，夏威夷州衛生部流行病學家肯布爾（Sarah Kemble）在記者會上表示，當地首名Omicron感染者是一名未滿65歲、居住在歐胡島（Oahu）的成年人，值得注意的是，該名患者並未接種疫苗，但去年就曾確診武漢肺炎；目前出現輕度至中度症狀，仍在家中隔離。

    據報導，當地檢測單位11月29日根據患者的採檢樣本初步懷疑可能感染Omicron，12月2日基因定序出爐證實此訊。

    報導指出，該名患者近期未曾離開夏威夷州，意味著Omicron變異株恐已在夏威夷群島上進入社區傳播階段。衛生當局正在聯絡密切接觸者，並進一步調查確診者近期有無參加大型聚會。

    肯布爾說明，夏威夷州確認首例Omicron病例確實應引發關注及顧慮，但民眾不應過度恐慌，現行防疫措施仍然有效；她也提及當地未來可能會出現更多病例，須採取分層策略防堵Omicron疫情，敦促民眾繼續配戴口罩、接種疫苗且施打加強劑。

    據悉，全美目前至少發現9例Omicron確診個案，包括紐約州5例、加州舊金山1例、明尼蘇達州1例、科羅拉多州1例及夏威夷州1例。

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