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    世衛承認Omicron傳染力高 呼籲國際社會勿恐慌

    世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan，見圖）今（3）日承認武肺變種病毒Omicron傳染力頗高，但同時也呼籲國際社會勿恐慌，只須謹慎準備。（路透）

    世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan，見圖）今（3）日承認武肺變種病毒Omicron傳染力頗高，但同時也呼籲國際社會勿恐慌，只須謹慎準備。（路透）

    2021/12/03 22:31

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）變種病毒Omicron來勢洶洶，世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）今（3）日承認Omicron傳染力頗高，但同時也呼籲國際社會勿恐慌，只須謹慎準備。

    《路透》報導，武肺變種Omicron來勢洶洶，世衛首席科學家斯瓦米納坦今（3）日呼籲，雖然Omicron表現出來的傳染力驚人，但各國政府應該保持謹慎，做好萬全防疫準備，而非恐慌。

    至於人們是否應該為Omicron來襲感到擔憂？斯瓦米納坦說：「只要做好準備，謹慎應對，不用恐慌，因為這和一年前的狀況已截然不同。」她強調，現在要對這個變種病毒下定論還太早，必須再等一段時間才能知道。

    斯瓦米納坦表示，目前全世界武肺主流病例還是目前佔新增病例中99%的Delta變種，Omicron必須傳染力更高才有可能與Delta競爭，這是有可能的，但現在不可能去預知。

    斯瓦米納坦也解釋，雖然Omicron似乎能夠突破一些康復病患體內的自然抗體，並造成3倍的新增病例數成長，但疫苗的作用也讓這些病例多數只是輕症，證明目前防護力還足夠。

    至於是否需要打加強針？她也直言，世衛已經對所有可能發生的情況做出了盤演，目前只需要針對一些高風險族群施打，其他已經施打疫苗的一般族群可以「將感染（產生的抗體）作為加強針」。

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