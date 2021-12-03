馬來西亞通報首例Omicron確診 患者已接種疫苗、無症狀

馬來西亞發現首例Omicron確診病例，患者上月19日就已入境，較南非向WHO通報Omicron時間更早。圖為吉隆坡國際機場旅客。（法新社）

2021/12/03 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞今天（3日）宣布發現首例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒Omicron確診病例，患者來自南非，已完整接種疫苗且無症狀。值得注意的是，患者入境馬來西亞的時間，較南非首次向世界衛生組織（WHO）通報Omicron的時間更早。

綜合外媒報導，馬來西亞衛生部指出，感染Omicron變種病毒的患者為1名19歲女性，是馬來西亞某私立大學學生，上月19日由南非經新加坡轉機抵達馬來西亞，入境時採檢呈陽性，隔離10天後於上月29日解除隔離，隔離期間均無症狀。

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衛生部說，患者有5名接觸者採檢結果陰性，另有8名接觸者仍在等待結果出爐。患者9月29日已在馬來西亞完整接種輝瑞疫苗，隨後搭機前往南非探視家人。

衛生部表示，馬來西亞政府在Omicron變種病毒現蹤後，回溯檢驗11月11日至28日所有來自吉隆坡國際機場的陽性採檢樣本，才發現這起病例；值得注意的是，這名患者是在11月19日入境馬來西亞，較南非首次向WHO通報Omicron變種病毒的11月24日更早。

馬來西亞自12月1日起已暫停來自波札那、史瓦帝尼、賴索托、莫三比克、納米比亞、南非、辛巴威、馬拉威等8國旅客入境。

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