南非研究：Omicron再感染風險 比Delta、Beta高3倍

南非一項研究指出，Omicron的再感染率，是原始病毒株的2.4倍，更是Beta、Delta等先前變種病毒株的3倍。圖為進行病毒檢測的醫療人員。（彭博）

2021/12/03 19:21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒株Omicron逐漸蔓延全球，但醫學界目前對其了解甚少。南非醫學專家2日公布的初步研究指出，Omicron引起二度感染的風險，是Delta、Beta等先前變種病毒株的3倍，正好解釋了南非近日確診數暴增的現象。研究成果已發表於醫學論文預印本網站MedRxiv。

《路透》、《華盛頓郵報》及《每日郵報》指出，南非流行病模擬暨分析中心（SACEMA）和南非國家傳染病研究所（NICD）的研究，透過分析南非衛生單位2020年3月到今年11月記錄的約280萬名確診者數據，發現其中有3萬5670人疑似再次感染的病例。

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與原始病毒株造成再次感染的情況相較，去年冬天的Beta和今年夏天的Delta變種病毒株疫情所引發的再感染率降至0.7倍，但到了Omicron又升至2.4倍。

研究團隊進一步比較Beta、Delta和Omicron等3個變種病毒株的再感染風險曲線，發現Omicron的再感染率是前兩者的至少3倍，顯示Omicron可以逃脫曾染疫者康復後所產生的部分抗體。

至於Omicron是否也能逃脫疫苗催生的抗體，目前仍未明朗，因為團隊未能掌握這些病例的疫苗接種數據。不過，研究作者之一、SACEMA主任浦廉（juliet Pulliam）相信，疫苗仍可使人產生抵抗Omicron的抗體，免於惡化成重症或死亡。

據報導，南非的每日新增確診人數連日大增，最近3天幾乎增加3倍，從11月30日的4373例，增加到12月1日的8561例，到了2日更通報1萬1535例。其中，2日共有5萬1402人進行篩檢，病毒陽性率高達22.4％；相較之下，一週前的同一日，有3萬8075人篩檢，但陽性率僅6.5％。此外，近一週的住院人數也增加近3倍，但死亡比率下降64％。

專家指出，南非病例數快速攀升說明了Omicron可能已取代Delta，成為主要流行病毒株。NICD指出，Delta變種病毒株在10月底前在南非各省都是主要流行病毒株，但他們11月的病毒基因定序結果顯示，有74％屬Omicron。

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