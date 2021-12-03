為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓恐爆Omicron群聚感染！大型教會現疑似病例 780人急篩檢

    南韓仁川市某教會出現3例武肺Omicron變異株疑似病例，當局擴大篩檢780人。南韓教會示意圖，與本文無關。（路透資料照）

    南韓仁川市某教會出現3例武肺Omicron變異株疑似病例，當局擴大篩檢780人。南韓教會示意圖，與本文無關。（路透資料照）

    2021/12/03 17:12

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓截至3日零時已發現6名武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）「Omicron」變異株感染者，現更傳出仁川1家教會出現3例疑似病例，且初估接觸者達411人，當局緊急擴大篩檢近780人，預期感染人數恐進一步攀升。

    根據《韓聯社》報導，南韓日前確認1名30多歲烏茲別克男子感染Omicron變異株，其妻子、岳母及朋友上月28日前往仁川市彌鄒忽區某大型教會參加禮拜，事後3人相繼確診武漢肺炎，當局已展開病毒基因定序，追查是否為Omicron相關個案。

    中央防疫對策本部流行病學調查組組長樸英俊今（3日）指出，該教會還通報了其他確診病例，當局已匡列上述3人的接觸者共411人，加上在其他時段曾到訪該教會的369人，總計約780人自本月1日開始進行武肺篩檢。

    樸英俊表示，感染人數接下來可能持續攀升，而若確實出現相關確診者，這將成為南韓首例Omicron社區群聚感染事件。對於和教會有關的確切新增病例數，樸英俊僅說「數字每分每秒都在變化」，將待確定感染規模後正式公布詳情。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》印證南非吹哨者說法？南韓4例疑似Omicron均無異狀
    2021/12/01 20:20

    武漢肺炎》印證南非吹哨者說法？南韓4例疑似Omicron均無異狀
    南韓拉警報！2確診旅客從Omicron病例國入境 正在分析病毒株
    2021/11/30 16:09

    南韓拉警報！2確診旅客從Omicron病例國入境 正在分析病毒株

    豪華性能車新焦點！Q50 300GT魅力無限
    南韓教堂發生武肺群聚感染 209名教友確診
    2021/11/23 12:17

    南韓教堂發生武肺群聚感染 209名教友確診
    南韓陸軍訓練所爆群聚感染 啟動大規模篩檢已知確診53例
    2021/07/08 15:06

    南韓陸軍訓練所爆群聚感染 啟動大規模篩檢已知確診53例

    綠色住宅保值性高 海線唯一宜居建築誕生
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播