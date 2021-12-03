南韓恐爆Omicron群聚感染！大型教會現疑似病例 780人急篩檢

南韓仁川市某教會出現3例武肺Omicron變異株疑似病例，當局擴大篩檢780人。南韓教會示意圖，與本文無關。（路透資料照）

2021/12/03 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕南韓截至3日零時已發現6名武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）「Omicron」變異株感染者，現更傳出仁川1家教會出現3例疑似病例，且初估接觸者達411人，當局緊急擴大篩檢近780人，預期感染人數恐進一步攀升。

根據《韓聯社》報導，南韓日前確認1名30多歲烏茲別克男子感染Omicron變異株，其妻子、岳母及朋友上月28日前往仁川市彌鄒忽區某大型教會參加禮拜，事後3人相繼確診武漢肺炎，當局已展開病毒基因定序，追查是否為Omicron相關個案。

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中央防疫對策本部流行病學調查組組長樸英俊今（3日）指出，該教會還通報了其他確診病例，當局已匡列上述3人的接觸者共411人，加上在其他時段曾到訪該教會的369人，總計約780人自本月1日開始進行武肺篩檢。

樸英俊表示，感染人數接下來可能持續攀升，而若確實出現相關確診者，這將成為南韓首例Omicron社區群聚感染事件。對於和教會有關的確切新增病例數，樸英俊僅說「數字每分每秒都在變化」，將待確定感染規模後正式公布詳情。

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