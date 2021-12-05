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    稱中國軍事行動像「排練」 美國防部長重申挺台承諾

    奧斯汀重申，美國仍致力於支持台灣自我防衛。（美聯社）

    奧斯汀重申，美國仍致力於支持台灣自我防衛。（美聯社）

    2021/12/05 09:44

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）週六（4日）在加州一場國防論壇中提到，中國近來在台灣附近的大規模軍事活動類似「排練」，同時奧斯汀也重申，美國仍致力於支持台灣自我防衛。

    綜合外媒報導，奧斯汀週六在加州錫米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館（Reagan Presidential Library）一場國防論壇中發表談話，奧斯汀指出，中國軍隊近幾個月來在台灣週邊展開一系列海上及空中軍事活動，像是在探索自身能耐，「看起來很像排練」。

    奧斯汀表示，中國是現在唯一能利用經濟、外交、軍事和技術力量對穩定、開放的國際體系發起挑戰的大國，美國與中國這兩個世界上最大的經濟大國，在利益和價值觀上存在分歧，如何管理這些分歧的方式非常重要。

    奧斯汀認為，中國領導人越來越常表達他們對現行秩序的不滿，以及想要取代美國全球領導地位的目標，但美國既不尋求對抗、衝突，美國也不會將局勢導向「新冷戰」，或將世界分裂成僵化集團。

    面對中國的挑戰，奧斯汀強調，美國將深化與友好國家之間的合作，包括透過聯合演習方式。針對台灣，奧斯汀則說，美國仍舊堅定地堅持「一個中國」政策，並致力於遵循《台灣關係法》，支持台灣自衛的能力，同時也有能力抵抗任何可能危及台灣人民安全的武力行為。

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