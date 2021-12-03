長痛不如短痛！民主峰會將登場 專家籲應有共識脫鉤中國

專家認為，西方國家必須下定決心減少對中國的依賴，承受必將帶來的短期經濟損失，此後方可問責中國領導人習近平，並藉著捍衛自由民主價值觀獲得長期經濟繁榮。（路透）

2021/12/03 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國下週召開全球民主峰會，台灣獲邀出席，有專家認為，西方國家必須下定決心減少對中國的依賴，承受必將帶來的短期經濟損失，此後方可問責中國領導人習近平，並藉著捍衛自由民主價值觀獲得長期經濟繁榮。

《美國之音》報導，拜登政府將在12月9、10日主辦民主峰會，全球110國家政府及民間相關部門領導人將共聚一堂，討論民主政府面臨的挑戰，本屆會議料將聚焦討論加強民主、對抗專制獨裁、打擊腐敗並維護對人權的尊重。

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報導進一步引述國際人權組織專家的說法，指在中國經貿關係嚴重影響西方國家的當前，自由世界的政府應團結一致，減輕對中國的依賴，而此一舉動雖會帶來經濟損失的短痛，卻是維繫民主價值甚至長期經濟發展的唯一良方。

英國前駐中外交官、《中國政變》一書作者蓋斯德（Roger Garside）也持相同意見，他認為，西方民主國家必須教育公眾「若不捍衛自由、捍衛價值觀，將會帶來長期的經濟災難」。

蓋斯德進一步表示，因為所有繁榮都來自法治，立基於獨立的司法，取決於傳統的自由，若失去這些就不會有繁榮。

蓋斯德說，民主陣營的政府必須告訴公眾，在經濟上與中國脫鉤，短期內必然會出現經濟損失，但為了長遠的經濟繁榮及自由，此一戰略最終仍須被制定。

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