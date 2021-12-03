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    軍情動態》模擬協防台灣？ 美日明首度遠征前進基地作戰聯演

    美國陸戰隊明起將基於「遠征前進基地作戰」（EABO）概念，和日本陸上自衛隊展開為期14天的「堅決之龍21」（Resolute Dragon 21）聯合演習。圖為C-130J運輸機搭載HIMARS畫面。（歐新社）

    美國陸戰隊明起將基於「遠征前進基地作戰」（EABO）概念，和日本陸上自衛隊展開為期14天的「堅決之龍21」（Resolute Dragon 21）聯合演習。圖為C-130J運輸機搭載HIMARS畫面。（歐新社）

    2021/12/03 17:12

    〔即時新聞／綜合報導〕美國陸戰隊明起將基於「遠征前進基地作戰」（EABO）概念，和日本陸上自衛隊展開為期14天的「堅決之龍21」（Resolute Dragon 21）聯合演習，此為雙方首度以該概念進行聯演，目的是要演練偏遠島嶼發生「緊急狀況」時，透過快速部署「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）及反艦飛彈，來對抗中國飛彈的威脅。

    根據日本陸上自衛隊聲明稿及《產經新聞》報導，「堅決之龍21」將從明天舉行至17日，美日各出動2650人、1400人參演，美軍部隊將以C-130J運輸機，把HIMARS從沖繩空運至青森縣的八戶基地。

    即使日本表示，此演習主要為演練防衛偏遠離島，不過EABO是美方協防台灣、抵抗共軍登陸的重要手段之一，我國防安全研究院先前也強調，台灣在EABO中能扮演關鍵核心。

    雖然過去美國已經透過船艦進行HIMARS遠程運輸，不過基於EABO的概念中十分重要的「快速部署」，因此這次美方和日方反艦飛彈單位透過聯演來加強合作，目的就是要快速地對抗、打擊中國的飛彈網絡。

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